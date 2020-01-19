Политика
Говорит МоскваТрамп отверг обвинения по импичменту
Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января. Разбирательство по сути дела начнётся в сенате во вторник.
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с чего всё началось
В документе (.pdf) сказано, что предъявленные Дональду Трампу обвинения даже формально не имеют отношения к преступлениям или нарушениям какого-либо закона.Коммерсантъвчера в 18:57
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