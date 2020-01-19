Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваТрамп отверг обвинения по импичменту

Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января. Разбирательство по сути дела начнётся в сенате во вторник.
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В документе (.pdf
) сказано, что предъявленные Дональду Трампу обвинения даже формально не имеют отношения к преступлениям или нарушениям какого-либо закона.
Коммерсантъвчера в 18:57

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Трамп опроверг обвинения по обеим статьям в рамках импичмента

РБКвчера в 18:11

Обвинители заявили о неоспоримости фактов по импичменту Трампа

RT на русскомвчера в 20:43

Белым дом и демократы уточнили официальные позиции по импичменту Трампу

Коммерсантъвчера в 18:57

Трамп отказался признать обвинения по делу об импичменте

Lenta.ruвчера в 18:54

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Демократы объяснили импичмент Трампу неопровержимостью доказательств его вины

ТАССвчера в 18:41

Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента

РИА Новостивчера в 18:06
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Политика

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Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в первом раунде. Ирландцу понадобилось 40 секунд, чтобы одержать победу над Дональдом Серроне.
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РИА Новости вчера в 15:19
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Создание ракеты «Союз-6» может начаться в текущем году

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МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.
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Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
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Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»

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В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

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RT на русском вчера в 23:19
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Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети

Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
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Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
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Армия и оружие

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Общество

«Новая газета» обратилась в ФСБ с просьбой объяснить новую волну лжеминирований

«Новая газета» обратилась с открытым письмом к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой объяснить новую волну лжеминирований.
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Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

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Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
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Хэштег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова

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Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru вчера в 08:17
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Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
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Медики советуют ввести в свой рацион 8 продуктов.
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Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери прокомментировал разгромное поражение от "Лацио" в рамках 20-го тура Серии А.Я добавлю немного масла, соли и перца и съем своих игроков живьем.
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Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
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