с чего всё началось

Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января. Разбирательство по сути дела начнётся в сенате во вторник.

Происшествия В Самаре локализовали пожар в ресторане Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.

Политика Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.

Происшествия В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0 Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Футбол Тренер «Сампдории» Раньери: «Съем своих игроков живьём» Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери прокомментировал разгромное поражение от "Лацио" в рамках 20-го тура Серии А.Я добавлю немного масла, соли и перца и съем своих игроков живьем.