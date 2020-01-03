Президент США Дональд Трамп объяснил убийство иранского генерала Касема Сулеймани желанием не начать, а остановить войну.

Трамп отверг желание развязать войну в связи с убийством Сулеймани

Общество Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Общество Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.

Политика США предостерегли Ирак от вывода американских войск Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Экономика Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.

Политика Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Футбол Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.

Политика Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Политика Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.

Экономика Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.

Шоу-бизнес Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.

Гаджеты HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.

Политика Приемник Сулеймани обещает завалить Ближний Восток трупами американцев Приемник Касема Сулеймани генерал КСИР Исмаил Каани заявил сегодня следующее: «Мы обращаемся ко всем, наберитесь терпения и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку».

Армия и оружие Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области Военные инженеры и водолазы общевойсковой армии Западного военного округа окажут содействие в шести поисковых экспедициях парка "Патриот" в 2020 году и попробуют поднять останки экипажей истребителя Ил-2 и танков КВ-1 и Т-34, затонувших во время Второй мировой войны, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа.