Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняТрамп отверг желание развязать войну в связи с убийством Сулеймани

Президент США Дональд Трамп объяснил убийство иранского генерала Касема Сулеймани желанием не начать, а остановить войну.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп попытался оправдать убийство Сулеймани желанием «предотвратить войну»

Народные новости15:41

Трамп заявил о желании «остановить войну», оправдываясь за убийство Сулеймани

ФАН16:22

Трамп отверг желание развязать войну в связи с убийством Сулеймани

Экономика сегодня15:33

Трамп решил оправдать убийство Сулеймани желанием «остановить войну»

Политическая Экспертиза16:22

Трамп попытался оправдать убийство Сулеймани заявлением о желании «остановить войну»

Слово и Дело15:28

Трамп оправдал убийство иранского генерала спасением жизней

Политика Сегодня15:34

Трамп оправдал убийство Сулеймани желанием «остановить войну»

NewInform15:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Армия и оружие

Reuters: шесть человек погибли от авиаудара к северу от Багдада

По автоколонне членов шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада нанесены авиаудары, сообщает Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.
Коммерсантъ 18:31
Армия и оружие

В ВДВ начали поступать новые средства десантирования боевой техники

Началась поставка в части и соединения парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.
ГЛАС.RU 05:01
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России

По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.
Газета.Ru 15:15
Политика

США предостерегли Ирак от вывода американских войск

Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Известия 18:47
Экономика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец 02:36
Политика

Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 12:20
Футбол

Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов

Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
РЕН ТВ 17:13
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Газета.Ru 11:25
Футбол

Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ

RT на русском 13:25
Общество

Выигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей купили в Подмосковье

RT на русском 11:02
Гаджеты

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости 13:28
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Общество

Жена Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост

Вести.Ru 04:28
Экономика

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
REGNUM вчера в 17:15
Происшествия

Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

Напомним, что военно-транспортный самолет Ан-12 разбился через пять минут после вылет из аэропорта Эль-Генейна, столицы провинции Западный Дарфур.
Российская газета вчера в 16:09
Общество

Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году

Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.
РИА Новости 14:31
Экономика

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
РИА Новости 18:38
Армия и оружие

Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Коммерсантъ 17:08
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru 09:08
Шоу-бизнес

Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Discover24 02:11
Гаджеты

HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
3DNews вчера в 16:30
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.
Вести.Ru 03:57
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру 12:56
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Политика

Приемник Сулеймани обещает завалить Ближний Восток трупами американцев

Приемник Касема Сулеймани генерал КСИР Исмаил Каани заявил сегодня следующее: «Мы обращаемся ко всем, наберитесь терпения и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку».
ANNA-News 14:06
Армия и оружие

Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области

Военные инженеры и водолазы общевойсковой армии Западного военного округа окажут содействие в шести поисковых экспедициях парка "Патриот" в 2020 году и попробуют поднять останки экипажей истребителя Ил-2 и танков КВ-1 и Т-34, затонувших во время Второй мировой войны, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа.
РИА Новости 18:08
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия вчера в 13:03
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анатолий Вассерман
Журналист
Советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. Гражданин России с 27 января 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное