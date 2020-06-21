Политика
Газета.RuТрамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона. Об этом сообщает Mirror Online.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что у него может быть болезнь Паркинсона. Ранее в американской прессе появились предположения о проблемах со здоровьем президента после его выступления на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.РИА Новостивчера в 21:43
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Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Политика
Тайник украинских националистов времен войны обнаружили под Львовом
Известия вчера в 20:42
Происшествия
В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек
Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.
ТАСС 06:11
Общество
Более 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест распределят в вузах РФ
В документе речь идет об особенностях распределения дополнительных контрольных цифр приема. Это — более чем 11,4 тыс. мест.
Коммерсантъ 06:30
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом в ходе интервью журналу «Vogue».
Культуромания вчера в 03:23
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
Здоровье
Пять симптомов рака кишечника перечислил врач-онколог
Shraibikus News 18 июня в 10:04
Здоровье
Адаптивный карантин на Украине продлен до 31 июля
Как сообщается на официальном портале Минздрава Украины, адаптивные карантинные меры на территории страны будут продлены до конца июля 2020 года.
RuNews24.ru 19 июня в 14:02
Общество
В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод
«Учёные установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900—1100 м происходит миграция больших объёмов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80—85 °С», — приводит РИА Новости Крым сообщение учёных.
RT на русском 19 июня в 09:30
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
Медалей Луки Крымского удостоены около 900 человек
В День медицинского работника Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского около 900 сотрудников российских медицинских и научных учреждений.
Вести.Ru 05:35
Происшествия
Устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов признан вменяемым
Дни24 вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер вчера в 08:04
Происшествия
Под Липецком в ДТП погибли шесть человек
В Липецкой области в ДТП погибли шесть человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 06:00
Общество
Путин продлил до осени доплаты медикам за работу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин сохранил до осени надбавки медикам, которые работают с коронавирусом.
Телеканал RTVI вчера в 09:21
Армия и оружие
Генерал назвал отличия польских и российских танков Т-72
Кшиштоф Радовский, польский генерал-майор, рассказал об основных отличиях между модернизированными танками Т-72, поступившими в ВС Польши, и их российскими вариантами.
Discover24 05:28
Происшествия
Мать задержали по подозрению в убийстве 12-летнего сына в Астрахани
Жительница Астрахани подозревается в убийстве 12-летнего сына, пропавшего 4 марта.
Известия вчера в 13:00
Единоборства
Глава UFC Уайт высказался о поединке Блэйдса с Волковым
Глава UFC Дана Уайт высоко оценил выносливость Кёртиса Блэйдса, который победил российского тяжеловеса Александра Волкова в главном бою шоу в Лас-Вегасе.
RT на русском 02:50
Происшествия
Найдены тела двоих погибших после взрыва в жилом доме в Киеве
Спасатели обнаружили тела двоих погибших под завалами разрушенного взрывом жилого дома в Дарницком районе Киева, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 21 июня.
Известия 06:06
Происшествия
Полиция сообщила о пресечении массовой драки в Норильске
RT на русском 06:49
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
Футбол
Лэмпард: Абрамович регулярно демонстрировал преданность «Челси»
Думаю, он регулярно показывал преданность клубу. Сейчас мы ведём дела, которые, надеюсь, помогут нам стать лучше в следующем сезоне.
Чемпионат 04:30
Политика
Путин рассказал о своих занятиях в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, чем занимается в свободное время.
Lenta.ru 05:46
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика
Владимир Путин объяснил свою идею о поправках в Конституцию
Жители Москвы и Нижегородской области получили также возможность проголосовать онлайн.
Авторадио 06:43
Политика
Путин объяснил разницу между эгоизмом и защитой интересов страны
В истории России был период, когда она, «как это ни грустно, не смела заявить о своих национальных интересах».
News.ru 05:56
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 разбили турецкую армию в Ливии за неделю
Истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24, которые недавно появились в Ливии, улучшили положение сил Ливийской национальной армии.
Вечерний курьер вчера в 04:35
Общество
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах России
В сообщении указывается, что атмосферные фронты в южной части Урала и Сибири станут более активными из-за контрастного сочетания воздушных масс из Арктики и из континентальных районов Азии, что станет причиной того, что дожди станут ливневыми.
REGNUM 06:58