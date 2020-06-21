Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что у него может быть болезнь Паркинсона. Ранее в американской прессе появились предположения о проблемах со здоровьем президента после его выступления на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона. Об этом сообщает Mirror Online.

Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона

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