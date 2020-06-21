Политика
Газета.RuТрамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона. Об этом сообщает Mirror Online.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что у него может быть болезнь Паркинсона. Ранее в американской прессе появились предположения о проблемах со здоровьем президента после его выступления на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.РИА Новостивчера в 21:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество
Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 03:59
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн на аукционе
На американском аукционе была продана гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна.
Газета.Ru вчера в 21:54
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК вчера в 04:57
Происшествия
Адвокат Ефремова отказался предлагать деньги семье погибшего
ИА Красная Весна вчера в 06:05
Общество
Собянин: Ресторанный бизнес в Москве восстановился на 65%
После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65 процентов от того уровня, который был до пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 02:47
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Игры
Crash Bandicoot 4 получила возрастной рейтинг в Тайване
Городской портал Новый Нижний 19 июня в 07:00
Экономика
Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое
Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра.
ТАСС 19 июня в 04:04
Экономика
Российские пенсионеры могут получить перерасчет выплат за два года
В Госдуму поступил законопроект, который предлагает компенсировать пенсионерам отсутствие индексации пенсий с 2016 по 2018 год.
Политика Сегодня вчера в 14:21
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
РИА Новости вчера в 14:35
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Происшествия
Во время авиаперелета в самолете погибли почти 40 щенков
Почти 40 щенков французского бульдога погибли во время авиаперелета из Киева в Торонто, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Вести.Ru 04:00
Политика
Жириновский предложил добавить новогодние каникулы к отпуску
В июне 2020 года инициативу о сокращении новогодних праздников с целью компенсировать нерабочие дни в период пандемии в Министерство труда и социальной защиты направил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
News.ru вчера в 12:01
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 19 июня в 06:30
Происшествия
Мать задержали по подозрению в убийстве 12-летнего сына в Астрахани
Жительница Астрахани подозревается в убийстве 12-летнего сына, пропавшего 4 марта.
Известия вчера в 13:00
Единоборства
Двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блэйдсом
Третий судья увидел преимущество Волкова только в пятом раунде.
RT на русском 01:36
Общество
Причиной подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию
Причиной возникновения подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию и препятствовавшая стоку воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Экономика
Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы
19 июня Сбербанк сообщил о вводе комиссии в 1 процент для переводов через банкоматы.
Москва 24 19 июня в 19:17
Кино
Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера
Премьера полной режиссерской версии фильма «Лига справедливости» состоится в 2021 году.
Слово и Дело 19 июня в 05:02
Общество
Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение
В ряде российских регионов в воскресенье, 21 июня, можно будет наблюдать редкое кольцеобразное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости 19 июня в 19:18
Кино
Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Российская газета вчера в 05:18
Экономика
Эксперты Sohu прокомментировали маневр России на фоне распродажи Китаем госдолга США
Ход российских властей стал очень неожиданным на фоне продажи гособлигаций США крупнейшими иностранными держателями американского госдолга, считают обозреватели китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 08:50
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил результаты своего теста на наличие антител к коронавирусу.
Российская газета вчера в 22:22
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист психически очень уравновешенный человек.
РИА Новости 02:04
Футбол
Бывший вратарь ЦСКА призвал РФС аннулировать сезон РПЛ
Трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА голкипер Сергей Чепчугов призвал Российский футбольный союз (РФС) аннулировать сезон.
РИА Новости 03:31
Здоровье
Профессор КФУ рассказал, как переносить жару гипертоникам
Особенно большой вред может нанести гипертоникам работа на жаре.
Татар-информ 19 июня в 01:40
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29