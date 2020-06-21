Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) в субботу, 20 июня, прокомментировал сообщения в СМИ о том, что у него может быть болезнь Паркинсона.

Трамп ответил на подозрения в наличии у него болезни Паркинсона

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