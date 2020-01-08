Армия и оружие

Национальная служба новостейНациональная служба новостейТрамп ответил на ракетный удар Ирана санкциями

Президент США Дональд Трам выступил с обращением к нации, в котором заявил о введении новых санкций против Ирана в качестве ответной меры на ракетный обстрел американских объектов в Ираке. По словам Трампа, никто в результате атаки не пострадал, а ущерб оказался минимальным.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент США Трамп не стал объявлять войну Ирану в ответ на удар по базам в Ираке пока ограничившись санкциями

Эхо Москвы14:02

Разожглись миром

Коммерсантъ15:14

Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

РИА Новости12:22

Трамп оставил без военного ответа «аккуратную пощечину» Ирана

РБК14:19

Трамп анонсировал новые санкций против Ирана

Телеканал 360°11:45

Трамп анонсировал мощные санкции против Ирана

Lenta.ru11:37

Трамп: Иран, похоже, «отступил»

REGNUM11:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Ин-спейс.ру вчера в 06:15
Транспорт

Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Газета.Ru 08:12
Политика

Иран не отдаст США и Boeing черные ящики разбившегося самолета

Коммерсантъ 07:49
Общество

Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
РИА Новости 08:10
Политика

Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне кризиса с Ираном провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.
RT на русском 19:22
Футбол

«Наполи» вместо Лоботки может приобрести хавбека «Лейпцига» Демме

Отмечается, что неаполитанцы не могут договориться с полузащитником "Сельты" Станиславом Лоботкой, поэтому планируют покупку 28-летнего немецкого хавбека из "Зальцбурга".
Soccer.ru 02:48
Армия и оружие

Иран объявил о завершении мести за Сулеймани

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна закончила мстить за убийство генерала Касема Сулеймани и не предпримет новых военных акций при отсутствии агрессии со стороны США, сообщает 9 января ТАСС.
REGNUM 18:01
Армия и оружие

Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет

РЕН ТВ 15:01
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Футбол

Де Лигт может вернуться в «Аякс» на правах аренды

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может вернуться в «Аякс», за который выступал ранее.
Metaratings 14:51
Политика

Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану

Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации после иранского удара по американским военным базам в Ираке, в ходе которого он исключил возможность решения разногласий военным путем.
РИА Новости 16:46
Армия и оружие

Генсек ООН воодушевлен снижением эскалации в Персидском заливе

Генсек ООН Антониу Гутерреш написал в своем Twitter, что воодушевлен признаками деэскалации ситуации в Персидском заливе.
РИА Новости 18:44
Авто

Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 2020 года российских автомобилистов ожидает большое количество нововведений: Выдача номеров под ключ.
Новости Рязани 06 января в 08:02
Футбол

Погба перенёс операцию на лодыжке

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, как и ожидалось, перенес операцию на лодыжке.
Soccer.ru вчера в 06:54
Технологии

Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года

Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Актуальные Новости вчера в 04:21
Здоровье

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн провел прием граждан

Сегодня пришли сельхозтоваропроизводители, по результатам встречи мы договорились, что с управлением сельского хозяйства будет разработана дорожная карта, будем двигаться в этом направлении, потому что люди всегда тонко чувствуют, что нужно и как нужно делать, – сказал врио губернатора Ростислав Гольдштейн.
РИА Биробиджан вчера в 22:00
Армия и оружие

Стал известен точный ущерб от ракетного удара Ирана

В Пентагоне рассказали об ущербе, нанесенном американским военным базам в Ираке в результате иранского ракетного удара.
Свободная Пресса 18:52
Кино

Тарантино получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий»

Сообщается, что соперниками Тарантино в этой номинации были Ноа Баумбак («Брачная история»), Пон Джун Хо и Хан Джин Вон («Паразиты»), Энтони МакКартен («Два папы») и Стивен Зеллиан («Ирландец»).
Аргументы и Факты 05 января в 21:51
Футбол

«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru 16:15
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

Российская газета 14:15
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Здоровье

Лихорадку Денге и малярию привезли туристы из тропиков в Новосибирск

В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодно в Новосибирской области регистрируются случаи инфекционных заболеваний, привезённых туристами из стран с тропическим климатом.
Новосибирские новости вчера в 01:01
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Культура

Пермяк исполнил песню Лютика про чеканную монету из сериала «Ведьмак»

Пермский музыкант Сергей Сокол записал свою версию песни барда Лютика из сериала «Ведьмак» от Netflix.
Новости Перми 59.ru 02:16
Общество

Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Газета.Ru 15:31
Футбол

«Урал» просмотрит Жамалетдинова

Bookmaker-ratings.ru 09:53
Шоу-бизнес

Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Дни24 вчера в 04:57
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Происшествия

В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное