Президент США Дональд Трам выступил с обращением к нации, в котором заявил о введении новых санкций против Ирана в качестве ответной меры на ракетный обстрел американских объектов в Ираке. По словам Трампа, никто в результате атаки не пострадал, а ущерб оказался минимальным.

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