Армия и оружие
Национальная служба новостейТрамп ответил на ракетный удар Ирана санкциями
Президент США Дональд Трам выступил с обращением к нации, в котором заявил о введении новых санкций против Ирана в качестве ответной меры на ракетный обстрел американских объектов в Ираке. По словам Трампа, никто в результате атаки не пострадал, а ущерб оказался минимальным.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Политика
Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне кризиса с Ираном провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.
Футбол
«Наполи» вместо Лоботки может приобрести хавбека «Лейпцига» Демме
Отмечается, что неаполитанцы не могут договориться с полузащитником "Сельты" Станиславом Лоботкой, поэтому планируют покупку 28-летнего немецкого хавбека из "Зальцбурга".
Армия и оружие
Иран объявил о завершении мести за Сулеймани
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна закончила мстить за убийство генерала Касема Сулеймани и не предпримет новых военных акций при отсутствии агрессии со стороны США, сообщает 9 января ТАСС.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Футбол
Де Лигт может вернуться в «Аякс» на правах аренды
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может вернуться в «Аякс», за который выступал ранее.
Политика
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации после иранского удара по американским военным базам в Ираке, в ходе которого он исключил возможность решения разногласий военным путем.
Армия и оружие
Генсек ООН воодушевлен снижением эскалации в Персидском заливе
Генсек ООН Антониу Гутерреш написал в своем Twitter, что воодушевлен признаками деэскалации ситуации в Персидском заливе.
Авто
Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 2020 года российских автомобилистов ожидает большое количество нововведений: Выдача номеров под ключ.
Футбол
Погба перенёс операцию на лодыжке
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, как и ожидалось, перенес операцию на лодыжке.
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Здоровье
Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн провел прием граждан
Сегодня пришли сельхозтоваропроизводители, по результатам встречи мы договорились, что с управлением сельского хозяйства будет разработана дорожная карта, будем двигаться в этом направлении, потому что люди всегда тонко чувствуют, что нужно и как нужно делать, – сказал врио губернатора Ростислав Гольдштейн.
Армия и оружие
Стал известен точный ущерб от ракетного удара Ирана
В Пентагоне рассказали об ущербе, нанесенном американским военным базам в Ираке в результате иранского ракетного удара.
Кино
Тарантино получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий»
Сообщается, что соперниками Тарантино в этой номинации были Ноа Баумбак («Брачная история»), Пон Джун Хо и Хан Джин Вон («Паразиты»), Энтони МакКартен («Два папы») и Стивен Зеллиан («Ирландец»).
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
Здоровье
Лихорадку Денге и малярию привезли туристы из тропиков в Новосибирск
В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодно в Новосибирской области регистрируются случаи инфекционных заболеваний, привезённых туристами из стран с тропическим климатом.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Культура
Пермяк исполнил песню Лютика про чеканную монету из сериала «Ведьмак»
Пермский музыкант Сергей Сокол записал свою версию песни барда Лютика из сериала «Ведьмак» от Netflix.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Футбол
«Урал» просмотрит Жамалетдинова
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.