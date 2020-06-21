Политика
Газета.RuТрамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона. Об этом сообщает Mirror Online.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что у него может быть болезнь Паркинсона. Ранее в американской прессе появились предположения о проблемах со здоровьем президента после его выступления на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.РИА Новостивчера в 21:43
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Политика
Путин объяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
Между эгоизмом и защитой национальных интересов – огромное расстояние, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
Вести.Ru 04:13
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 02:59
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика
Президент Туркмении отказался от поездки в Москву на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.
News.ru 19 июня в 14:01
Наука
В России придумали способ ускорить рост тепличных растений
Волгоградская правда 03:37
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Происшествия
В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках
Свыше 10 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ), задержаны более 20 человек, сообщило управление полиции города.
РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Общество
В Москве за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса
В Москве за сутки зафиксировано 968 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является наименьшим показателем с начала апреля.
RT на русском 04:10
Общество
Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение
В ряде российских регионов в воскресенье, 21 июня, можно будет наблюдать редкое кольцеобразное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.
РИА Новости вчера в 21:59
Происшествия
В Киеве число жертв взрыва газа в жилом доме выросло до двух
Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены межэтажные перекрытия нескольких этажей.
РИА Новости 05:23
Происшествия
В Миннеаполисе один человек погиб и 11 пострадали при стрельбе
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, один человек погиб и 11 пострадали в результате стрельбы в районе Хеннепин.
RT на русском 04:25
Общество
Синоптики предупредили о скандинавском антициклоне в Москве
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столице на следующей неделе.
RT на русском 04:13
Происшествия
Мать задержали по подозрению в убийстве 12-летнего сына в Астрахани
Жительница Астрахани подозревается в убийстве 12-летнего сына, пропавшего 4 марта.
Известия вчера в 13:00
Происшествия
Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения
Lenta.ru вчера в 16:13
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Единоборства
Двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блэйдсом
RT на русском 01:36
Общество
Собянин: Ресторанный бизнес в Москве восстановился на 65%
После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65 процентов от того уровня, который был до пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 02:47
Политика
Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 04:43
Футбол
Экс-футболист «Локомотива» Нижегородов рассказал, как его звали в ЦСКА
Бывший защитник московского «Локомотива» Геннадий Нижегородов заявил, что мог перейти в столичный футбольный клуб ЦСКА.
RT на русском 05:01
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, чем занимается в свободное время, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 05:01
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Общество
В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод
«Учёные установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900—1100 м происходит миграция больших объёмов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80—85 °С», — приводит РИА Новости Крым сообщение учёных.
RT на русском 19 июня в 09:30
Биатлон
Майгуров выдвинут кандидатом на пост президента СБР
Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров выдвинут на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
Советский спорт вчера в 15:48
Общество
В Тульской области за сутки выявили 85 носителей коронавируса
Тула, 20 июня 2020, 11:10 — REGNUM 85 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала новую стрижку
Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета вчера в 05:25
Происшествия
В Норильске произошла драка с участием нескольких десятков человек
В Норильске произошла драка с участием нескольких десятков человек, пишет МВД по Красноярскому краю.
Газета.Ru 04:12