Коронавирус

ИзвестияИзвестияТрамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире. «Наши военные никому не завозили коронавирус», — цитирует его Nationalreview. Трамп подчеркнул, что вирус начал распространяться из Китая.
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Слова о завезенном США в Китай коронавирусе оскорбили Трампа

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Трамп назвал бесчестным заявление Китая о том, что коронавирус завезли военные США

Коммерсантъвчера в 14:36
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В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

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Московский Комсомолец вчера в 11:41
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В церквях и мечетях из-за коронавируса вводят особый порядок служб

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил "Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции".
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Коммерсантъ вчера в 23:41
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30-летний японский фигурист Крис Рид умер от сердечного приступа

Японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скончался от сердечного приступа в возрасте 30 лет, сообщает портал Yahoo.
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От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

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Общество

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Вышел трейлер фантастически красивой игры от авторов «No Man’s Sky»

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Скончалась вдова Гагарина Валентина

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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

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Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус.
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Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Ruposters.ru вчера в 08:37
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