Коронавирус
ИзвестияТрамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире. «Наши военные никому не завозили коронавирус», — цитирует его Nationalreview. Трамп подчеркнул, что вирус начал распространяться из Китая.
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Трамп назвал «бесчестьем» обвинения Пекина о завозе коронавируса в Китай из США
Lenta.ruвчера в 16:36
Трамп назвал бесчестным заявление Китая о том, что коронавирус завезли военные США
Коммерсантъвчера в 14:36
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Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
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В Twitter опубликовали ролик с движением американского самолета в небе. Сверхманевренность F-22 Raptor попала на видео.
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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
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В Хакасии подтвержден случай коронавируса
В Хакасии медики официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Религия
В церквях и мечетях из-за коронавируса вводят особый порядок служб
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил "Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции".
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента
Фигурное катание
30-летний японский фигурист Крис Рид умер от сердечного приступа
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Наука
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Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами высокой точности "Краснополь-М1" с увеличенной дальностью стрельбы.
Общество
Путин наградил Ротенберга званием героя труда
Общество
В Марий Эл введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
На территории республики с 17 марта введен режим повышенной готовности.
Культура
Омская филармония отменила концерты из-за коронавируса
Омская филармония продолжит работать во время пандемии коронавируса.
Общество
Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса
Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Экономика
Организаторы выставок и конгрессов оценили свои убытки в 50 млрд руб
В своем письме организаторы выставок и конгрессов приводят свою оценку потерь отрасли от запрета на проведение массовых мероприятий и ограничений поездок — более 50 млрд руб.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Игры
Вышел трейлер фантастически красивой игры от авторов «No Man’s Sky»
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Путин призывает не тратить деньги на продукты, но ему не верят
Например, в Италии на время общего карантина банки замораживают выплаты по кредитам, чтобы не допустить массовых дефолтов.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Политика
Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус
Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус.
Здоровье
Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.