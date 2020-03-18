Коронавирус

ИзвестияИзвестияТрамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире. «Наши военные никому не завозили коронавирус», — цитирует его Nationalreview. Трамп подчеркнул, что вирус начал распространяться из Китая.
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Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу

РИА Новости13:47

Трамп назвал бесчестным заявление Китая о том, что коронавирус завезли военные США

Коммерсантъ14:36

Трамп назвал ложью предположение Китая о занесших коронавирус военных США

РБК17:21

Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»

ТАСС15:37

Трамп назвал «бесчестьем» обвинения Пекина о завозе коронавируса в Китай из США

Lenta.ru16:36

Слова о завезенном США в Китай коронавирусе оскорбили Трампа

Московский Комсомолец14:15

Трамп назвал ложью заявления о причастности США к вспышке коронавируса

РЕН ТВ14:27
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Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 16:10
Общество

Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории

Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
Интерфакс 09:38
Общество

Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным

Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
РЕН ТВ 21:14
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:46
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:22
Экономика

Экспорт российской нефти в Китай упал почти на 30 процентов

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30 процентов по сравнению с январем 2019 года.
Lenta.ru 22:04
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Единоборства

Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса

Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru 05:27
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости 18:50
Общество

ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 19:11
Происшествия

В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека

В среду утром в Якутске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В больницы доставлены трое пострадавших.
Российская газета 21:40
Технологии

Мошенники начали наживаться на страхах россиян на фоне пандемии коронавируса

Тесты по выявлению коронавируса мошенники выкладывают также на сайте объявлений Avito и на платформе Alibaba.
URA.Ru 21:49
Общество

CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 21:30
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Astera 10:50
Футбол

Мамаев готовится к переезду из России

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Газета.Ru 18:37
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия вчера в 05:56
Общество

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Российская газета 11:47
Общество

Минтруд предлагает начислять пенсию россиянам автоматически

После 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений, пишут «Известия».
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 00:16
Общество

Распыляющие лекарства от коронавируса вертолеты в Туле назвали фейком

В Татарстане рассылают сообщения о вертолетах, готовящихся распылять лекарство от коронавируса Мы писали, что во вторник идентичные предупреждения адресовались и жителям других регионов страны.
SM News 09:52
Баскетбол

У четверых игроков «Бруклина» диагностирован коронавирус

Спорт день за днем 17:04
Общество

Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Daily Storm 07:09
Общество

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

По данным американского университета Джона Хопкинса, на 18 марта в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 — вылечились.
РБК 19:11
Здоровье

В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
RuNews24.ru 08:28
Шоу-бизнес

Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном

Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
WomanHit.ru вчера в 11:56
Общество

Выявлены массовые махинации с пенсиями россиян

Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.
Рамблер 08:41
Спорт

«Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало». Губерниев ответил Вяльбе

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рассказ президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Чемпионат 16:57
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