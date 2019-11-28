Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

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