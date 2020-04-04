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Газета.RuГазета.Ru
Трамп ожидает большое количество смертей из-за коронавируса в США
Российская газета
  • Вести.Ru4:33
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого количества смертей в стране из-за коронавируса нового типа в ближайшее время.В источнике
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