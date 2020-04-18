Коронавирус
RT на русскомТрамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах. «Думаю, сейчас мы движемся примерно к 60—65 тысячам», — цитирует РИА Новости Трампа.
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Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
Роспотребнадзор призывал срочно развернуть новые обсерваторы в Крыму
Обсерваторы в Крыму заполняются с большой скоростью. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.
Московский Комсомолец 04:12
Политика
Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
RT на русском 04:57
Происшествия
Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру вчера в 07:44
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом
В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:33
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Общество
В Ярославской области выявлено ещё 24 инфицированных коронавирусом
Ярославль, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Количество заражённых новым коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 24 человека.
REGNUM 04:01
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
Общество
В России за сутки умерло 40 человек с коронавирусом
В России за последние сутки 40 человек умерло от коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
В Татарстане выявлено 16 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Татарстане подтверждено 16 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.
НТР 24 03:56
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru 16 апреля в 04:37
Общество
В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
Бесплатные лекарства по назначению врача будут предоставлять заболевшим жителям Подмосковья с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
РИА Новости 04:47
Биатлон
Фуркад по ошибке получил Большой хрустальный глобус
Французский биатлонист Мартен Фуркад, объявивший о завершении карьеры, заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке прислал ему Большой хрустальный глобус, который выиграл норвежец Йоханнес Бе.
Газета.Ru 03:25
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Общество
Врач опроверг миф о пользе бани в борьбе с коронавирусом
Врач напомнил, что баня не является панацеей от всех болезней, так как "парилка не укрепляет иммунитет".
Газета.Ru 04:36
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Футбол
«Барселона» потеряет по 3,3 млн евро за каждый несыгранный матч на «Камп Ноу»
В случае, если из-за пандемии коронавируса сезон Примеры будет доигран при пустых трибунах, каталонский гранд потеряет только от продажи билетов по 3,3 миллиона евро за каждый несыгранный матч на своем домашнем стадионе «Камп Ноу».
ODDS.ru 01:58
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Общество
Карантин на Кубани продлен до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба заявил о том, что карантинный режим необходимо продлить.
ЮГ Times вчера в 07:21
Происшествия
Стало ясно, как девушка заразилась коронавирусом в брянской больнице
Вчера, 16 апреля, на портале медицинских услуг одна из жительниц Брянска разместила сообщение о том, что подхватила коронавирус в горбольнице №1. По ее словам, она лежала в отделении пульмонологии с крапивницей, страдает аллергией.
БрянскToday вчера в 14:33
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тыс. Об этом следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 22:48
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
Футбол
Радимов предложил «Спартаку» присмотреться к Марадоне после отказа москвичей выкупать Шюррле
Тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на новость о том, что московский «Спартак» не будет выкупать права на немецкого полузащитника Андре Шюррле.
RT на русском 04:41