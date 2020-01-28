Политика
RT на русскомТрамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века». «Сегодня Израиль делает большой шаг в сторону мира», — сообщил Трамп.
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Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Армия и оружие
ВС Сирии предприняли контрнаступление в Алеппо и Идлибе
Армия и оружие
В Афганистане назвали причину крушения самолета ВВС США
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020
Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Происшествия
В Петербурге возбудили дело о вандализме из-за граффити с Путиным
В Петербурге сотрудники полиции по подозрению в вандализме задержали двух молодых людей, которые якобы были авторами 40 трафаретных граффити с президентом Владимиром Путиным на стенах домов.
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Пабло Мари
Гаджеты
AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Ученые из Китая установили вероятный источник нового коронавируса. Об этом информирует РИА Новости.
Общество
В Москве госпитализировали главу Республики Алтай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Политика
Мишустин назначил Приходько помощником премьер-министра
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Сергея Приходько на должность помощника председателя правительства.
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.
Футбол
Гол Паредеса помог «ПСЖ» обыграть «По» в матче Кубка Франции
Футболисты «ПСЖ» вышли в ¼ финала Кубка Франции, одолев на выезде команду «По». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпиона страны.
Общество
Лукашенко поручил провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти
«Глава государства Александр Лукашенко указом № 27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта»,- говорится в сообщении.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России
По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Здоровье
Профессор Олег Медведев назвал безопасные масла для жарки
Во время нагревание полезные растительные масла меняю формулу и образуют трасжирные кислоты - канцерогены.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Футбол
«Эвертон» отказался продавать Ришарлисона «Барселоне» за 100 млн евро
Ранее "Барселона" пыталась подписать нападающего "Монако" Виссама Бен-Йеддера.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Технологии
Mail.ru выпустила собственную умную колонку
Компания Mail.ru открыла предзаказы на новую умную колонку «Капсула».