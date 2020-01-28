Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века». «Сегодня Израиль делает большой шаг в сторону мира», — сообщил Трамп.

Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

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