Политика
ИнтерфаксТрамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля. Об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.
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Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Авто
В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy
Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
Энергетика
«Северный поток — 2» обеспечит Европу газом на более выгодных условиях, чем США
Строительство газопровода "Северный поток — 2" возобновится, скорей всего, 1 февраля 2020 года, как только позволят погодные условия.
Происшествия
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста
По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
Общество
Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе
В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.
Политика
МИД РФ: в Москве изучат озвученную президентом США «сделку века»
Россия изучит предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Экономика
Внешняя торговля РФ упала впервые с 2016 года
В динамике внешней торговли РФ наблюдаются и положительные сдвиги — так, продажи несырьевых неэнергетических товаров за границу заняли более значительную часть в структуре российского экспорта.
Армия и оружие
Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Экономика
Дефицит китайской электроники ожидается в РФ из-за вируса
Именно перед праздниками в России отмечается всплеск продаж китайской продукции, которая занимает 60% рынка, сообщает РБК.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе
Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы освободили американцы.
Общество
Фото: Экс-нардеп Черновол перелезла на территорию Бюро через забор
По предварительной информации, Черновол проникла на охраняемую территорию бюро через забор с колючей проволокой.
Политика
Президента России предложили именовать в Конституции Верховным правителем
Законопроект президента Владимира Путина о внесение изменений в главный документ страны был единогласно принят в первом чтении Госдумой 23 января.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Вечером во вторник комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в Хубэе, эпицентре вспышки, достигло ста человек, зараженных — 2714.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
Здоровье
К приходу коронавируса готовятся в Магадане
В регионе готовятся к возможным заражениям, на первое время препаратов достаточно, однако есть нехватка некоторого оборудования, сообщает ИА MagadanMedia.
Общество
Суд в Нидерландах подтвердил право России на водку «Столичная»
Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Армия и оружие
Американский журнал оценил боевую эффективность вертолета Ми-24
Разработанный в СССР вертолет Ми-24, неофициально называемый "Крокодилом", показал себя в ходе Афганской войны высокоэффективной оружейной системой, такое мнение приводится в статье в специализированном американском издании The Aviationist.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
Происшествия