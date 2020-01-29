Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля. Об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.
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Эр-Рияд выступает за начало прямых переговоров палестинцев и израильтян под эгидой США

ТАСС19:38

Трамп опубликовал карту «сделки века»

РЕН ТВ14:12

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Интерфакс12:31

Президент США обнародовал свой план выживания Палестины на одной земле с Израилем

Коммерсантъ15:42

Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

РБК13:46

Эксперт: Трамп навязывает Палестине план, который обернется против США

РИА Новости16:42

Мир на 80 страницах: Дональд Трамп представил «сделку века»

Известия15:06
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Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу, готовясь к концерту

Труд 06:25
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Авто

В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy

Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
Дни24 02:38
Энергетика

«Северный поток — 2» обеспечит Европу газом на более выгодных условиях, чем США

Строительство газопровода "Северный поток — 2" возобновится, скорей всего, 1 февраля 2020 года, как только позволят погодные условия.
Народные новости 15:48
Происшествия

В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
Российская газета 06:18
Общество

Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе

В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.
Российская газета 18:04
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости 10:28
Политика

МИД РФ: в Москве изучат озвученную президентом США «сделку века»

Россия изучит предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Экономика сегодня 14:20
Экономика

Внешняя торговля РФ упала впервые с 2016 года

В динамике внешней торговли РФ наблюдаются и положительные сдвиги — так, продажи несырьевых неэнергетических товаров за границу заняли более значительную часть в структуре российского экспорта.
Известия 16:53
Армия и оружие

Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

RT на русском 20:39
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
РИА Новости 14:39
Экономика

Дефицит китайской электроники ожидается в РФ из-за вируса

Именно перед праздниками в России отмечается всплеск продаж китайской продукции, которая занимает 60% рынка, сообщает РБК.
News.ru 18:25
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе

Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.
RuNews24.ru 01:48
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы освободили американцы.
РИА Новости вчера в 19:25
Общество

Фото: Экс-нардеп Черновол перелезла на территорию Бюро через забор

По предварительной информации, Черновол проникла на охраняемую территорию бюро через забор с колючей проволокой.
РЕН ТВ 19:54
Политика

Президента России предложили именовать в Конституции Верховным правителем

Законопроект президента Владимира Путина о внесение изменений в главный документ страны был единогласно принят в первом чтении Госдумой 23 января.
Столица С вчера в 18:25
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек

Вечером во вторник комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в Хубэе, эпицентре вспышки, достигло ста человек, зараженных — 2714.
РИА Новости 18:56
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Общество

Французский суд принял решение оставить Винника под стражей

Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
REGNUM 17:29
Здоровье

К приходу коронавируса готовятся в Магадане

В регионе готовятся к возможным заражениям, на первое время препаратов достаточно, однако есть нехватка некоторого оборудования, сообщает ИА MagadanMedia.
MagadanMedia.ru 17:57
Общество

Суд в Нидерландах подтвердил право России на водку «Столичная»

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру.
BFM.ru 13:16
Культура

Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Происшествия

У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7

RT на русском 15:15
Армия и оружие

Американский журнал оценил боевую эффективность вертолета Ми-24

Разработанный в СССР вертолет Ми-24, неофициально называемый "Крокодилом", показал себя в ходе Афганской войны высокоэффективной оружейной системой, такое мнение приводится в статье в специализированном американском издании The Aviationist.
РИА Новости 26 января в 18:59
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Футбол

«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса

Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Газета.Ru 09:17
Здоровье

Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса

Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
SMINEWS в Подольске 12:59
Происшествия

В Нижневартовске стрельба из автомата закончилась погромом в кафе

Аргументы и Факты - Югра вчера в 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
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