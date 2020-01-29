Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля. Об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.
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Трамп раскрыл детали «сделки века»

РЕН ТВвчера в 13:11

Эксперт прокомментировал «сделку века» Трампа: «сликом по-ковбойски»

Московский Комсомолец05:44

В мире отреагировали на предложенную Дональдом Трампом «сделку века» между Израилем и Палестиной

Первый каналвчера в 23:22

Эксперт: США больше не являются поборниками ближневосточного мира

ТАССвчера в 23:14

Четыре проблемы «cделки века» Дональда Трампа

РБК05:58

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Интерфаксвчера в 12:31

План США предполагает нормализацию отношений Израиля и арабских стран

РИА Новостивчера в 16:47
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Политика

Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

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Политика

Генсек ОИС прокомментировал «сделку века» Трампа

Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
РИА Новости 10:12
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Уголовное дело возбуждено после проверки обстоятельств массового ДТП в Ростовской области с участием четырех транспортных средств, в том числе рейсового автобуса и грузовика, в результате которого погибли двое, еще восемь человек были госпитализированы.
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Вышел свежий ролик олдскульного шутера Prodeus

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Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
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Частный детектив Йозеф Реш из Германии намерен выступить в суде по делу о крушении рейса MH17 со своими материалами.
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Стало известно, как будет выглядеть СКК после реконструкции

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Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
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Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

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Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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В начале 2019-го стартовали продажи нового минивэна Geely Jiaji.
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Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
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