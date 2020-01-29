Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля. Об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

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