Политика
BFM.ruТрамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Предполагается, что переговоры о палестинской государственности будут идти 4 года, Израиль и США готовы признать ее при определенных условиях. «Сделка века» также предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского.
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Я всегда буду стоять с государством Израиль и еврейским народом. Я решительно поддерживаю их безопасность и право жить на своей исторической родине. Время для мира! Так может выглядеть будущее Государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАSM News 14:07
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