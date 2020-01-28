Я всегда буду стоять с государством Израиль и еврейским народом. Я решительно поддерживаю их безопасность и право жить на своей исторической родине. Время для мира! Так может выглядеть будущее Государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима.

Предполагается, что переговоры о палестинской государственности будут идти 4 года, Израиль и США готовы признать ее при определенных условиях. «Сделка века» также предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского.

Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

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