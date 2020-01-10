Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС. Стоит отметить, что ранее политик неоднократно критиковал теорию и выражал сомнения, что человечество влияет на изменение климата.

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Политика Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.

Культура В Туркменистане Америка объявлена врагом В Туркмении Америку объявили врагом и ведут антиамериканскую пропаганду, сообщает 8 января агентство CentralAsia.

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