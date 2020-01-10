Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп передумал и признал теорию глобального потепления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС. Стоит отметить, что ранее политик неоднократно критиковал теорию и выражал сомнения, что человечество влияет на изменение климата.
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Трамп заявил, что не считает теорию глобального потепления обманом

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Трамп больше не считает теорию глобального потепления обманом

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Газета.Ru17:41

Трамп перестал считать глобальное потепление обманом

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В доминиканском янтаре найден ранее неизвестный таксон — «плесневая свинья»

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