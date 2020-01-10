Политика
Газета.RuТрамп передумал и признал теорию глобального потепления
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС. Стоит отметить, что ранее политик неоднократно критиковал теорию и выражал сомнения, что человечество влияет на изменение климата.
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
Армия и оружие
Помпео признал, что у США не было информации по «атакам Сулеймани»
Richard Graulich / ZUMAPRESS.com Госсекретарь США Майк Помпео признал, что у США не было информации, где и когда якобы планировал атаку иранский генерал КСИР Касем Сулеймани.
Политика
Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон
Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Происшествия
Подросток попал в реанимацию после посещения аквапарка в Новосибирске
"16-летний ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии после посещения аквапарка", - сказала собеседница агентства.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Культура
В Туркменистане Америка объявлена врагом
В Туркмении Америку объявили врагом и ведут антиамериканскую пропаганду, сообщает 8 января агентство CentralAsia.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Происшествия
Ритуальный зал и ритуальный магазин сгорели в Иркутском районе
Общество
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Происшествия
В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек
В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
Футбол
В «Барселоне» ответили на слухи о возможной отставке Вальверде
В «Барселоне» прокомментировали слухи о возможной отставке главного тренера клуба Эрнесто Вальверде после поражения в полуфинале Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3). Ранее журналист Джоан Мария Поу заявил, что 13 января состоится заседание совета директоров каталонского клуба, на котором решится, продолжит ли 55-летний тренер работу с «Барселоной».
Происшествия
В Ухте локализовали пожар на НПЗ
Наука
В доминиканском янтаре найден ранее неизвестный таксон — «плесневая свинья»
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
Здоровье
Редкая болезнь на два года лишила супругов из США секса
На протяжении следующих двух лет пара не занималась сексом.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.