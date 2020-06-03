Я не думаю, что нам придется это делать.

Президент США Дональд Трамп изменил свое мнение по поводу привлечения армии для подавления беспорядков в разных городах страны. В интервью телеканалу Newsmax TV Трамп заявил, что это решение «зависит от ситуации», и добавил: «Не думаю, что нам придется это делать».

Трамп передумал привлекать военных для подавления беспорядков в США

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