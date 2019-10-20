Политика
ТАССТрамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
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с чего всё началось
«Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем данный вариант», — написал политик в Twitter, уточнив, что уже начались поиски нового места.Forbes06:27
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Происшествия
СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб
Происшествия
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Политика
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Политика
Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров
Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Футбол
«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче с семью мячами
«Интер» добился победы над «Сассуоло» в матче 8-го тура чемпионата Италии.
Политика
Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
Космос
Япония присоединится к программе NASA по освоению Луны
Наука
Умение стоять в очереди впервые сформировалось у трилобитов
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон.
Политика
Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств РФ и США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал как можно быстрее вернуться к нормальной работе диппредставительств РФ и США.
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Общество
Наряды для тура по Пакистану обошлись Кейт Миддлтон в $43 тысячи
Всего на наряды для поездки в Пакистан Миддлтон потратила 43 тысячи долларов (более 2,7 миллиона рублей).
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в сети
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вступил в перепалку с Конором Макгрегором в социальных сетях, в одном из сообщений назвав ирландца "насильником".
Футбол
«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву
Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Сына Тимати, маленького Ратмира, уже познакомили со старшей сестрой – 5-летней Алисой. Произошло это вполне современно – по видеосвязи.
Армия и оружие
Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах «Панцирь»
Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения
Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.