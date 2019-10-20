Политика

ТАССТАССТрамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
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с чего всё началось
«Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем данный вариант», — написал
 политик в Twitter, уточнив, что уже начались поиски нового места.
Forbes06:27

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Трамп отказался проводить саммит G7 на своем курорте в Майами

Forbes06:27

Трамп отказался от идеи провести G7 на своем курорте в Майами в 2020 году

Интерфакс03:16

Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 в своем отеле

Известиявчера в 22:25

Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами

РИА Новостивчера в 22:42

Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами

ТАССвчера в 22:38

Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте

Коммерсантъвчера в 22:57

Трамп отказался от идеи проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами

РБКвчера в 22:20
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Происшествия

СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб

RT на русском 07:24
Происшествия

В КБР полицейский убил своего коллегу в драке

В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Политика

Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском 08:27
Общество

В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв

Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Вести.Ru 06:31
Общество

Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Политика

Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров

Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Телеканал 360° вчера в 19:42
Культура

Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала

Культуромания 17 октября в 16:16
Футбол

«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче с семью мячами

«Интер» добился победы над «Сассуоло» в матче 8-го тура чемпионата Италии.
ProstoProSport 08:27
Общество

Собчак поддержала требование запретить Соловьеву въезд в Италию

Дни24 05:06
Политика

Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
REGNUM вчера в 20:57
Космос

Япония присоединится к программе NASA по освоению Луны

ТАСС 17 октября в 23:07
Наука

Умение стоять в очереди впервые сформировалось у трилобитов

МедиаПоток 07:02
Общество

Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы

Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика

Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал как можно быстрее вернуться к нормальной работе диппредставительств РФ и США.
Аргументы и Факты 07:27
Политика

Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку

Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

РБК вчера в 14:25
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Общество

Наряды для тура по Пакистану обошлись Кейт Миддлтон в $43 тысячи

Всего на наряды для поездки в Пакистан Миддлтон потратила 43 тысячи долларов (более 2,7 миллиона рублей).
Телеканал 360° 06:09
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в сети

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вступил в перепалку с Конором Макгрегором в социальных сетях, в одном из сообщений назвав ирландца "насильником".
Газета.Ru 07:08
Футбол

«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву

Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
Матч ТВ 05:52
Игры

«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order

Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру 17 октября в 12:10
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 18 октября в 14:43
Шоу-бизнес

Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом

Сына Тимати, маленького Ратмира, уже познакомили со старшей сестрой – 5-летней Алисой. Произошло это вполне современно – по видеосвязи.
Телепрограмма 17 октября в 09:51
Армия и оружие

Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах «Панцирь»

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.
РИА Новости вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила свой день рождения

Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru 18 октября в 09:53
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