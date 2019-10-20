с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.

Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами

Общество В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.

Политика Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.

Политика Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Общество Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.

Политика Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств РФ и США Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал как можно быстрее вернуться к нормальной работе диппредставительств РФ и США.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в сети Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вступил в перепалку с Конором Макгрегором в социальных сетях, в одном из сообщений назвав ирландца "насильником".

Игры «Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Армия и оружие Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах «Панцирь» Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.