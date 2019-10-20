Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами

Ранее Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет 10-12 июня в Trump National Doral Resort в Майами. В пятницу несколько влиятельных конгрессменов США представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу.
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Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами

ТАССвчера в 22:38

Трамп передумал проводить саммит Большой семерки в своем гольф-клубе

Красная весна02:05

Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами

РИА Новостивчера в 22:42

Трамп отказался от идеи проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами

РБКвчера в 22:20

Трамп примет саммит G7 на своем курорте. Это может помочь его бизнесу

Forbesвчера в 04:16

Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте

Коммерсантъвчера в 22:57

Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 в своем отеле

Известиявчера в 22:25
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Футбол

«Витесс» Слуцкого крупно обыграл «Венло» в чемпионате Нидерландов

Футбольный клуб из Арнема «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл с разгромным счетом команду «Венло» в десятом туре чемпионат Нидерландов по футболу.
REGNUM 01:34
Происшествия

СК назвал причину прорыва дамбы в Красноярском крае

Следственный комитет назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:35
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Космос

Зонд InSight возобновил «буровые работы» на Марсе

Свою работу InSight начал в феврале этого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.
ТАСС Наука 18 октября в 05:35
Политика

Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM вчера в 15:21
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем

В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Футбол

Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах

Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях.
Вести.Ru 03:31
Армия и оружие

Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

Протяженность зоны безопасности создаваемой Турцией на границе с Сирией составит 444 километра, глубина – 32 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на советник президента Турции Ясина Актая.
Москва 24 вчера в 16:48
Футбол

«ПСЖ» хочет заполучить Эриксена и продать Паредеса и Дракслера

Ожидается, что «Тоттенхэм» попытается продать Кристиана в предстоящее зимнее трансферное окно, но футболист предпочитает стать свободным агентом по окончании сезона, чтобы получить более выгодные финансовые условия в новом клубе.
Чемпионат 03:51
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Общество

Суд вынес приговор Наталье Бочкаревой

Актрису лишили водительских прав и назначили ей штраф Суд вынес приговор за отказ от медосвидетельствования звезде сериала "Счастливы вместе" Наталье Бочкаревой, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ вчера в 12:16
Политика

Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров

Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Телеканал 360° вчера в 19:42
Общество

Здунов поздравил с Днем работников дорожного хозяйства

Сегодня дорожное хозяйство является одним из главных национальных проектов.
Лезги газет 03:16
Политика

Трамп признался в симпатии к россиянам и указал на безумие Клинтон

Вести.Ru 01:43
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК вчера в 05:45
Происшествия

Макгрегора обвинили в изнасиловании

Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости вчера в 07:19
Космос

NASA: К Земле приближается астероид

Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
МИР 24 18 октября в 21:06
Кино

Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»

Kinonews.ru вчера в 17:26
Музыка

Валерия Сюткина раскритиковали за пение вживую

Валерий Сюткин в своем Instagram-аккаунте написал подписчице, которая резко раскритиковала артиста за его вокальные способности при исполнении вживую.
Актуальные Новости вчера в 07:08
Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru вчера в 10:35
Происшествия

В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом

Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
РИА Новости 03:21
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru 17 октября в 11:14
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Политика

Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
REGNUM вчера в 20:57
Происшествия

Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине

Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:00
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 18 октября в 10:25
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