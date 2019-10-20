Ранее Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет 10-12 июня в Trump National Doral Resort в Майами. В пятницу несколько влиятельных конгрессменов США представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу.

Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами

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