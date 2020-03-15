Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

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