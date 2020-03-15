Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Общество В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов назвал рекомендацию Министерства науки и высшего образования перевести вузы на дистанционное обучение правильной мерой.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Авто Названы самые «страшные» отечественные автомобили Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.

Политика Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.

Общество В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Политика Порошенко нахамил журналистам по прилету на Украину Журналисты украинского издания «Страна» попытались взять комментарий у экс-президента Петра Порошенко после его возвращения из Испании, однако тот нахамил им в ответ.

Экономика Потери авиакомпаний России из-за коронавируса превысят ₽70 млрд Сколько потеряют перевозчики По информации источника в авиакомпании, на одном из недавних совещаний в Минтрансе была названа оценка потенциальных потерь российских перевозчиков из-за приостановки полетов — примерно 100 млрд руб. Собеседник РБК, близкий к Росавиации, сообщил об оценке убытков в 70 млрд руб. от всех введенных ограничений в 2020 году.

Происшествия В Москве обстреляли девушек-промоутеров На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.

Политика Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина» Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.

Политика Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.

Финансы Аналитик FxPro спрогнозировал укрепление рубля Российский рубль может укрепить свои позиции уже на следующей неделе, однако на какой период, пока сложно сказать, заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.

Общество Великобритания изолирует людей старше 70 лет на длительный срок Правительство Великобритании в ближайшие недели готовится изолировать на длительный период всех граждан, которым более 70 лет, чтобы защитить их от коронавируса, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает BBC.

Наука В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.