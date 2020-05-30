Политика
Газета.RuСМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7
Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и дополнительно пригласить туда лидеров еще четырех стран, в том числе – президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня по меньшей мере до сентября и планирует пригласить на него Россию, передает телеканал CNN.РБКвчера в 21:07
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Роскосмос проведет испытания двух новых ракет в 2020 году
Роскосмос объявил о планах провести испытания двух новых ракет в 2020 году, проинформировали в пресс-службе госкорпорации.
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Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
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Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
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Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
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РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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«Локомотив» попрощался с Семиным
Газета.Ru 02:11
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Вести.Ru 29 мая в 15:22
Общество
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Два пациента, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, приехали в регион из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:10
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
В Раде призвали вернуть Украине российский рынок
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
Lenta.ru вчера в 22:01
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Армия и оружие
Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь
В сирийской провинции Хасака местные жители остановили военную колонну РФ и попросили у нее помощи в борьбе с протурецкими боевиками.
Discover24 05:03
Спорт
Умер трёхкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу
Американский легкоатлет-спринтер, трёхкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет.
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Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результатах своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
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Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
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Транспорт
Вторые сутки поезда не могут прибыть в Мурманск
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В Пермском крае за сутки выявили 57 новых пациентов с коронавирусом
Общее число заболевших теперь составляет 1713 В Пермском крае за сутки выявили 57 новых пациентов с коронавирусом.
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