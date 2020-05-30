с чего всё началось

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.

Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию

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