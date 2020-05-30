Политика
Страна Советов on-lineТрамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня по меньшей мере до сентября и планирует пригласить на него Россию, передает телеканал CNN.РБКвчера в 21:07
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Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
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Московский Комсомолец вчера в 17:53
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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка
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Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой
Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
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В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
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Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
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Экспресс газета 05:11
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество
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В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
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В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
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Дожди подтопили несколько населенных пунктов в Подмосковье
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Переговоры по брекситу загнали Великобританию и ЕС в тупик
Накануне четвертого раунда переговоров представитель Евросоюза Мишель Барнье поставил перед Лондоном ультиматум: или Британия будет придерживаться взятых на себя первоначально обязательств или останется без сделки.
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Финансы
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