Политика

РБКРБКТрамп перестал считать глобальное потепление мистификацией

Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему. Такое заявление американский лидер сделал в четверг на пресс-конференции в Белом доме.
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