Президент США Дональд Трамп заявил, что глобальное потепление не является обманом, сообщила 9 января пресс-служба Белого дома. На брифинге, посвящённом обсуждению закона о национальной экологической политике, американский президент отметил, что в беспокойстве экологов нет ничего обманчивого.

Политика Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ 9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.

Хоккей Панарин побил рекорд Гретцки, который держался с прошлого века Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по очкам за клуб за первые 43 игры сезона.

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Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

Общество Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.

Авто Цены на автомобили в России продолжают расти Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.

Общество «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.

Политика Лидер абхазской оппозиции заявил о готовности к переговорам Лидер Блока оппозиционных сил Абхазии Аслан Бжания заявил журналистам, что готов к переговорам с властями и вообще со всеми, кто желает преодолеть политический кризис.