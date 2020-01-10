Политика
REGNUMТрамп перестал считать мистификацией теорию глобального потепления
Президент США Дональд Трамп заявил, что глобальное потепление не является обманом, сообщила 9 января пресс-служба Белого дома. На брифинге, посвящённом обсуждению закона о национальной экологической политике, американский президент отметил, что в беспокойстве экологов нет ничего обманчивого.
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Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в попытке убийства экс-командира ВСУ
Как сообщает пресс-служба СБУ, украинские контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира одного из подразделений ВСУ.
Политика
Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Хоккей
Панарин побил рекорд Гретцки, который держался с прошлого века
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по очкам за клуб за первые 43 игры сезона.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Гаджеты
Живое фото подтверждает дизайн LG V60 ThinQ
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Армия и оружие
Андрей Медведев: Видео с попаданием ракеты в самолет МАУ очень подозрительное
Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Авто
Цены на автомобили в России продолжают расти
Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Авто
Обновленные Hyundai Creta и Solaris готовятся к выходу на рынок РФ
Во втором полугодии текущего года в РФ станут доступны кросс Palisade, седан Elantra новой генерации, а ещё обновлённая модель Santa Fe.
Политика
Лидер абхазской оппозиции заявил о готовности к переговорам
Лидер Блока оппозиционных сил Абхазии Аслан Бжания заявил журналистам, что готов к переговорам с властями и вообще со всеми, кто желает преодолеть политический кризис.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка
Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Здоровье
Скандальная больница из Нижнего Тагила ищет врачей на зарплату в 130 тысяч рублей
В Демидовской больнице Нижнего Тагила (Свердловская область), где летом массово увольнялись специалисты, ищут врача-анестезиолога на зарплату в 130 тысяч рублей.
Теннис
Рублёв — о формате ATP Cup: так нечестно
Третья ракетка России Андрей Рублёв считает, что формат турнира ATP Cup необходимо реформировать.
Армия и оружие
Япония направит эсминец и самолет на Ближний Восток
Министр обороны Японии Коно Таро отдал приказ о направлении в Оманский залив и северную часть Аравийского моря эсминца и патрульного самолета Lockheed P-3 Orion, которые займутся сбором информации.