Политика

REGNUMREGNUMТрамп перестал считать мистификацией теорию глобального потепления

Президент США Дональд Трамп заявил, что глобальное потепление не является обманом, сообщила 9 января пресс-служба Белого дома. На брифинге, посвящённом обсуждению закона о национальной экологической политике, американский президент отметил, что в беспокойстве экологов нет ничего обманчивого.
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Трамп перестал считать глобальное потепление обманом

Известиявчера в 20:00

Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией

РБКвчера в 19:17

Трамп заявил, что не считает теорию глобального потепления обманом

ТАССвчера в 15:43

Трамп больше не считает теорию глобального потепления обманом

Российская газетавчера в 16:35

Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман

Московский Комсомолецвчера в 16:14

Никакого обмана нет: Трамп заявил о том, что его волнует потепление

РЕН ТВвчера в 16:00

Трамп передумал и признал теорию глобального потепления

Газета.Ruвчера в 17:41
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Армия и оружие

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Как сообщает пресс-служба СБУ, украинские контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира одного из подразделений ВСУ.
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по очкам за клуб за первые 43 игры сезона.
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Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном

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В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

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В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году

Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:48
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Происшествия

Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

РИА Новости вчера в 10:41
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Живое фото подтверждает дизайн LG V60 ThinQ

iXBT.com 08 января в 07:19
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Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

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РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Телеканал 360° вчера в 16:49
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Андрей Медведев: Видео с попаданием ракеты в самолет МАУ очень подозрительное

Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.
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Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Авто

Цены на автомобили в России продолжают расти

Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.
Красная весна вчера в 04:59
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
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Авто

Обновленные Hyundai Creta и Solaris готовятся к выходу на рынок РФ

Во втором полугодии текущего года в РФ станут доступны кросс Palisade, седан Elantra новой генерации, а ещё обновлённая модель Santa Fe.
CarsWeek.ru 07 января в 11:22
Политика

Лидер абхазской оппозиции заявил о готовности к переговорам

Лидер Блока оппозиционных сил Абхазии Аслан Бжания заявил журналистам, что готов к переговорам с властями и вообще со всеми, кто желает преодолеть политический кризис.
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Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка

Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
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Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
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Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
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Скандальная больница из Нижнего Тагила ищет врачей на зарплату в 130 тысяч рублей

В Демидовской больнице Нижнего Тагила (Свердловская область), где летом массово увольнялись специалисты, ищут врача-анестезиолога на зарплату в 130 тысяч рублей.
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Армия и оружие

Япония направит эсминец и самолет на Ближний Восток

Министр обороны Японии Коно Таро отдал приказ о направлении в Оманский залив и северную часть Аравийского моря эсминца и патрульного самолета Lockheed P-3 Orion, которые займутся сбором информации.
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