Президент США Дональд Трамп перераспределил 771 миллион долларов из программы "Европейская инициатива сдерживания" на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп перевел деньги на стену из программы по сдерживанию России

Происшествия Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.

Экономика Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Футбол Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.

Происшествия Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

Экономика Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Политика Путин прокомментировал идею создания киберполиции Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости киберполиции.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Музыка В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.

Политика Минтранс предлагает доверить техосмотр официальным дилерам Ранее сообщалось, что Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации ряда положений нового закона о техосмотре (ТО).

Гаджеты Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.

Армия и оружие В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.

Единоборства Боец ММА Шлеменко уступил американцу Ханикатту Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко уступил американцу Крису Ханикатту на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night.

Общество В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.

Технологии К концу сентября в России закончатся IP-адреса В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.

Политика Путин и Абэ обсудили мирный договор и Курильские острова Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили мирный договор и статус Курильских островов, заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.

Авто В Сети вспомнили эталонную ГАЗ-3101 «Волга» Экстерьер автомобиля получил более резкие черты и напоминал роскошные «Чайки», хотя в основе 3101 использовались несущие элементы от модели ГАЗ-24.