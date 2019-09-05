Политика
РЕН ТВТрамп перевел деньги на стену из программы по сдерживанию России
Президент США Дональд Трамп перераспределил 771 миллион долларов из программы "Европейская инициатива сдерживания" на строительство стены на границе с Мексикой.
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Трамп забрал деньги из программы «российского сдерживания» на строительство стены
Взгляд.рувчера в 13:55
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Российская газетавчера в 14:47
Трамп перевел выделенные на сдерживание России деньги на строительство стены
Московский Комсомолецвчера в 13:54
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Ранее сообщалось, что Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации ряда положений нового закона о техосмотре (ТО).
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Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
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Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
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В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
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Политика
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Коммерсантъ вчера в 23:25
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили мирный договор и статус Курильских островов, заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
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