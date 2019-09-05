Политика

РЕН ТВРЕН ТВТрамп перевел деньги на стену из программы по сдерживанию России

Президент США Дональд Трамп перераспределил 771 миллион долларов из программы "Европейская инициатива сдерживания" на строительство стены на границе с Мексикой.
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