Политика
REGNUMТрамп планирует заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Намерение заключить ядерную сделку с Россией и Китаем высказал президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале Fox News. «Когда мы соберемся с Россией и Китаем, мы разработаем ядерную сделку», — заявил американский лидер.
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Трамп заявил, что договор о разработке ядерных вооружений должен быть заключен между США, РФ и КНР
Комсомольская правда03:42
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Политика
В Одессу прибыли американские катера
ТК Звезда вчера в 09:59
Общество
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Футбол
«Барселона» заплатила «Атлетико» €15 млн по делу Гризманна
В результате судебных тяжб вина "Барсы" не была доказана, однако клуб обязали выплатить €15 млн в качестве компенсации за раннее начало переговоров с 28-летним футболистом.
Газета.Ru 07:26
Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 06:19
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии вошли в Азовское море
РИА Новости Крым вчера в 17:03
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
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Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Происшествия
Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
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Седан Hyundai Grandeur существенно изменил облик
На рынок изменённый автомобиль попадёт в 2020 году, но уже сейчас в Сеть попали фотографии машины без маскировки.
Драйв 06:59
Спорт
В Париже представили логотип Олимпиады-2024
Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году представил официальный логотип соревнований.
РЕН ТВ вчера в 20:38
Происшествия
В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем
ТАСС вчера в 09:09
Происшествия
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
RT на русском 07:26
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Политика
Путин поручил Голодец заняться документальным кино
На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ею.
REGNUM вчера в 21:05
Армия и оружие
«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ
Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 09:59
Армия и оружие
Die Welt признала превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей немецкий танк "Леопард-2", пишет издание Die Welt.
РИА Новости 04:31
Экономика
Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе
В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
Ведомости вчера в 21:18
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф
Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 06:49
Политика
Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
RT на русском 06:57
Технологии
Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
МедиаПоток вчера в 15:03
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия вчера в 15:56
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ
Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).
Национальная служба новостей вчера в 19:20
Киберспорт
15 самых влиятельных лиц киберспорта. Рейтинг Forbes
Forbes впервые представляет рейтинг 15 самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Forbes 04:24
Происшествия
В Челябинске несколько домов остались без отопления
В Ленинском районе Челябинска несколько жилых домов лишились отопления. Под отключение попали и школы, пишут местные СМИ.
REGNUM 04:51
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» стала расти после того, как правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило ввести ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
Ведомости вчера в 17:52
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50