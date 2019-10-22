Намерение заключить ядерную сделку с Россией и Китаем высказал президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале Fox News. «Когда мы соберемся с Россией и Китаем, мы разработаем ядерную сделку», — заявил американский лидер.

Трамп планирует заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

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