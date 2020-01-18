Политика
Газета.RuТрамп привел новое объяснение убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
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Общество
У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова намекнула на пол четвертого ребенка
В ближайшие две недели Оксана Самойлова планирует стать мамой в четвертый раз.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Единоборства
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Футбол
Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»
Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Общество
Facebook принес извинения за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина
Компания Facebook извинилась за то, что в соцсети при переводе с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина переводилось оскорбительно.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о тепловой аномалии в ближайшие дни
В ближайшие десять дней самое большое отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур будет наблюдаться в Москве, Петербурге и Эвенкии, говорится на сайте Гидрометцентра.
Авто
Электрокары Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости
Появились данные о том, что 127 владельцев автомобилей Tesla подали петицию в NHTSA.
Шоу-бизнес
Певица Юлия Савичева рассказала в Сети о «страшном» заболевании
Российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с поклонниками в Сети информацией о «страшном» вирусном заболевании, которым она успела заразиться во время отпуска.
Здоровье
Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
Политика
Лавров ответил на вопрос о работе в новом правительстве
Ранее, выступая в филиале МГИМО в Ташкенте, Лавров ответил на вопрос о своей возможной должности в новом правительстве.
Армия и оружие
Безопасное разминирование: работу робота-сапера «Скарабей» в Сирии показали на видео
Для проведения саперных и разведывательных работ российские военнослужащие в Сирии используют инженерных роботов, в числе которых «Скарабей» и «Сфера».
Армия и оружие
Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота
На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Политика
Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлине
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине.
Театры
Московский Театр наций открыл гастроли в Париже спектаклем «Дядя Ваня»
Государственный театр наций во главе с народным артистом РФ Евгением Мироновым представил в четверг вечером парижской публике спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
Хоккей
Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Наука
Все, что было не со мной
Шум телевизора, по которому с самого утра крутят «Иронию судьбы» и «Гарри Поттера», вкусные запахи из кухни, уютная пижама с маленькими желтыми звездочками и рыжий кот Барсик, постоянно путающийся под ногами.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Девятнадцатого января Русская церковь отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель).
Биатлон
Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге
Мужская сборная Франции стала победителем эстафетной гонки на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.