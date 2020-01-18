Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп привел новое объяснение убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
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