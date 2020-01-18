Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Единоборства Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246 В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.

Общество Facebook принес извинения за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина Компания Facebook извинилась за то, что в соцсети при переводе с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина переводилось оскорбительно.

Общество В Гидрометцентре предупредили о тепловой аномалии в ближайшие дни В ближайшие десять дней самое большое отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур будет наблюдаться в Москве, Петербурге и Эвенкии, говорится на сайте Гидрометцентра.

Здоровье Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.

Армия и оружие Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».

Космос «Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.

Наука Все, что было не со мной Шум телевизора, по которому с самого утра крутят «Иронию судьбы» и «Гарри Поттера», вкусные запахи из кухни, уютная пижама с маленькими желтыми звездочками и рыжий кот Барсик, постоянно путающийся под ногами.