Политика
РИА НовостиТрамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»
Дональд Трамп назвал министра обороны США Марком "Эсперанто". Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Газета.Ru 09:49
Единоборства
Габриэль Гонзага нокаутировал Антонио Силву на BKFC 8
В главном событии вечера встретились экс-бойцы UFC Габриэль Гонзага и Антонио Силва. Гонзага нокаутировал соперника во втором раунде.
Sports.ru 04:37
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Наука
Умение стоять в очереди впервые сформировалось у трилобитов
МедиаПоток 07:02
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Киберспорт
Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon
Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:51
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Вести.Ru вчера в 12:40
Происшествия
Азербайджанец зарезал россиянку в Петербурге
В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве и нападении с ножом задержан 34-летний уроженец Азербайджана.
Lenta.ru 09:09
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна вчера в 10:52
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.
РЕН ТВ 06:56
Гаджеты
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Lenta.ru 18 октября в 17:01
Политика
Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
RT на русском 07:32
Политика
Ocean Freedom: Штаты отправили на Украину два катера 80-х годов
В Одессе готовятся принять американский грузовой корабль Ocean Freedom, который доставит на Украину два списанных патрульных катера Службы береговой охраны США.
Вести.Ru 11:32
Футбол
«Тамбов» принял отставку главного тренера команды Григоряна
RT на русском вчера в 11:11
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 04:31
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК вчера в 14:25
Происшествия
В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
Пятнадцать человек, по уточненным данным, числятся без вести пропавшими после разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 03:00
Политика
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Песков добавил, что Россия подписывает очень много конкретных контрактов.
РИА Новости 07:41