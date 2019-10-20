Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»

Дональд Трамп назвал министра обороны США Марком "Эсперанто". Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере.
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Трамп назвал главу Пентагона «Эсперанто»

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