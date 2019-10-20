Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»

Дональд Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто. Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере.
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Трамп назвал министра обороны «Марк Эсперанто» и удалил запись

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Газета.Ru10:25

Трамп ошибочно назвал главу Пентагона Марком Эсперанто

РБК11:09
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Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
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Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
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