Политика
РИА НовостиТрамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»
Дональд Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто. Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере.
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Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Пугачева написала, на кого похож сын Собчак
Российская певица Алла Пугачева заявила, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон похож на своего дедушку, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
URA.Ru вчера в 05:33
Происшествия
В Иране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
На иранском нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан произошёл крупный пожар. Об этом сообщает издание Shafaq News.
RT на русском 12:49
Происшествия
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Фигурное катание
Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе завершился 1-й этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослой возрастной группы - Skate America.
Газета.Ru 04:10
Футбол
Вчерашний хет-трик Дзюбы стал юбилейным для «Зенита»
Невские Новости 12:31
Футбол
Парашютист приземлился на поле во время матча чемпионата Италии
Парашютист спустился на поле во время матча восьмого тура чемпионата Италии между "Сассуоло" и миланским "Интером".
Газета.Ru 11:37
Армия и оружие
В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия
Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.
Взгляд.ру 06:55
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Религия
Патриарх Кирилл определил, зачем нужна Церковь духу нашего народа
Красная весна 09:13
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Карелинформ 18 октября в 10:59
Происшествия
СК подтвердил версию о прорыве двух дамб в Красноярском крае
СК выдвигал версию, что причиной прорыва дамбы стало разрушение другой, которая располагается выше по течению.
РБК 04:48
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
Вести.Ru 06:31
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Политика
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
РИА Новости 12:51
Шоу-бизнес
Бузова показала помолвочное кольцо
Подписчики Бузовой отметили, что кольцо на руке девушки появилось после того, как она провела выходные в Риме.
Аргументы недели 08:01
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Кино
Френсис Коппола назвал фильмы студии Marvel отвратительными
Американский кинорежиссер Френсис Коппола поддержал критику Скорсезе в адрес фильмов киновселенной Marvel.20 октября, на встрече с журналистами, Френсис Коппола заявил: "Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что мы ожидаем чему-то научиться у кино, мы рассчитываем получить что-то, какое-то просветление, какое-то знание, какое-то вдохновение".
DixiNews 12:29
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.
RT на русском 13:00
Теннис
Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля»
В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.
Газета Metro 12:04
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Происшествия
СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
RT на русском 05:32