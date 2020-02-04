Политика
ТАССТрамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове
Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев. Соответствующее сообщение отделение Республиканской партии в этом штате разместило на своей странице в Twitter.
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Здоровье
Минздрав России готовится к масштабному распространению коронавируса
Россия готовится к возможному распространению коронавируса.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Общество
Мишустин предложил перенести Сочинский инвестфорум из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести на другие даты Российский инвестиционный форум.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась за скандальный эфир перед Успенской
Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир программы «Звезды сошлись» с участием дочери «королевы шансона» Татьяной Плаксиной, сообщает Starhit.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Технологии
Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок
Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории
Политика
Макрон призвал Польшу к диалогу с Россией
Президент Франции указал Польше на важность диалога с Россией.
Общество
Появились снимки пораженных коронавирусом легких
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Спорт
WADA предложило сделать публичными слушания по делу РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) на проведение публичных слушаний по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Происшествия
В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Хоккей
Гретцки: «Овечкин не промахивается по воротам»
Легендарный форвард Уэйн Гретцки, являющийся рекордсменом по количеству голов в НХЛ, поделился мнением об игре российского капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о мифе о смертности от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не придавать слишком много значения данным о количестве смертей от нового коронавируса.
Армия и оружие
The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»
ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", планируемое начало подключения линий - 7 февраля.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Фигурное катание
Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой
Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Армия и оружие
Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных
Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
Хоккей
Игумнов, Порядкин и Швец-Роговой вызваны в сборную на Шведские игры
Форвард московского "Динамо" Иван Игумнов, нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Павел Порядин и форвард петербургского СКА Артем Швец-Роговой вызваны в состав сборной России по хоккею для участия в третьем этапе Евротура - Шведских играх, сообщается в официальном аккаунте Федерации хоккея России в Twitter.
Политика
В США стартовали предварительные выборы кандидатов в президенты
В большинстве штатов предварительные выборы проходят в форме прямого голосования на избирательных участках (праймериз), в 15 штатах — в виде общественных дискуссий, по итогам которых выявляется победитель (кокусы).
Армия и оружие
В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35
Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Политика
Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
Политика