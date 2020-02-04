Политика

ТАССТАССТрамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев. Соответствующее сообщение отделение Республиканской партии в этом штате разместило на своей странице в Twitter.
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Президент США Дональд Трамп победил во время голосования на прошедших в Айове собраниях избирателей (кокусах) республиканцев, говорится в сообщении
 партии штата в Twitter.
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