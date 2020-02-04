с чего всё началось

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев. Соответствующее сообщение отделение Республиканской партии в этом штате разместило на своей странице в Twitter.

Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

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Спорт WADA предложило сделать публичными слушания по делу РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) на проведение публичных слушаний по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Фигурное катание Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.

Хоккей Игумнов, Порядкин и Швец-Роговой вызваны в сборную на Шведские игры Форвард московского "Динамо" Иван Игумнов, нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Павел Порядин и форвард петербургского СКА Артем Швец-Роговой вызваны в состав сборной России по хоккею для участия в третьем этапе Евротура - Шведских играх, сообщается в официальном аккаунте Федерации хоккея России в Twitter.

Политика В США стартовали предварительные выборы кандидатов в президенты В большинстве штатов предварительные выборы проходят в форме прямого голосования на избирательных участках (праймериз), в 15 штатах — в виде общественных дискуссий, по итогам которых выявляется победитель (кокусы).