Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп победил на кокусах в Айове

Первый этап отбора кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократический партии - кокусы - прошел в штате Айова 3 февраля. Его результаты должны были появится в ночь на 4 февраля, однако процесс подсчета голосов обернулся скандалом для демократов.
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Президент США Дональд Трамп победил во время голосования на прошедших в Айове собраниях избирателей (кокусах) республиканцев, говорится в сообщении
 партии штата в Twitter.
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