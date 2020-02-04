Политика
Газета.RuТрамп победил на кокусах в Айове
Первый этап отбора кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократический партии - кокусы - прошел в штате Айова 3 февраля. Его результаты должны были появится в ночь на 4 февраля, однако процесс подсчета голосов обернулся скандалом для демократов.
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Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться
Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.
Шоу-бизнес
Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну
Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну, после того как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова устроила скандал после выступления
Выступление Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в шоу на замерзшем озере под Владимиром завершилось скандалом.
Общество
В Омске из бюджета выделят пять рублей на ребенка в сутки на школьное питание
«Определить размер денежных средств, выделяемых из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию горячего питания (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) на одного обучающегося в день — 5 руб.»,— сообщается в документе.
Авто
Ford представил внедорожник Troller TX4 для гонок по бездорожью
Ford представил новый внедорожник с кузовом на раме и необходимыми конструктивными особенностями, для успешного покорения даже самого лютого бездорожья.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Армия и оружие
Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции
Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
Общество
В РПЦ предложили перестать освящать оружие массового поражения
Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования Русской православной церкви (РПЦ) проанализировала традицию церковного благословения православных христиан «на исполнение воинского долга», и пришла к выводу, что РПЦ должна отказаться от освящения некоторых видов оружия.
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry перестанут выпускать
Отмечается, что продажи смартфонов будут прекращены 31 августа 2020 года.
Политика
Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине», который использовали украинские пособники нацистов в годы Второй мировой войны.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
Армия и оружие
Американским БМП не хватило энергии для защиты
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
Иран решил больше не предоставлять Украине данные по крушению Boeing
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Политика
Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
Здоровье
В Челябинской области началась эпидемия ОРВИ
В Челябинской области ситуация с заболеваемостью ОРВи оценивается как эпидемическая. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Политика
Конгрессмен США Шифф рассказал о планах Трампа подарить Аляску России
Президент США Дональд Трамп может вернуть Аляску в состав Российской Федерации.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.