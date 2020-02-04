с чего всё началось

Первый этап отбора кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократический партии - кокусы - прошел в штате Айова 3 февраля. Его результаты должны были появится в ночь на 4 февраля, однако процесс подсчета голосов обернулся скандалом для демократов.

Трамп победил на кокусах в Айове

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Шоу-бизнес Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.

Фигурное катание Фигуристка Загитова устроила скандал после выступления Выступление Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в шоу на замерзшем озере под Владимиром завершилось скандалом.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество В РПЦ предложили перестать освящать оружие массового поражения Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования Русской православной церкви (РПЦ) проанализировала традицию церковного благословения православных христиан «на исполнение воинского долга», и пришла к выводу, что РПЦ должна отказаться от освящения некоторых видов оружия.

Гаджеты Смартфоны BlackBerry перестанут выпускать Отмечается, что продажи смартфонов будут прекращены 31 августа 2020 года.

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Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Общество В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган» Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Здоровье Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.

Политика Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.