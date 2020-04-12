Политика
РИА НовостиТрамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
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Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации
URA.Ru 11 апреля в 19:26
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Армия и оружие
Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию
Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Ранее 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля, а эффект от сокращения социальных контактов — к 30 апреля.
Известия 00:01
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
Происшествия
В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Здоровье
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
В штате Нью-Йорк, который находится в эпицентре эпидемии, число жертв за сутки выросло на 783 и достигло 8627 человек, заявил губернатор Эндрю Куомо.
Вести.Ru 11 апреля в 12:25
Общество
Власти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках
REGNUM вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Юморист Александр Морозов чуть не умер от внутреннего кровотечения
Александр Морозов рассказал, что две недели назад чуть не умер от внутреннего кровотечения.
Дни24 вчера в 01:52
Транспорт
РЖД решили отменить еще 32 поезда дальнего следования
С 15 апреля будет сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут отменены.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Культура
Okko развлечет россиян Шнуровым в музее и сериалом о русской киллерше
Руководительница музея раскроет секреты шедевров, хранящихся в коллекции Третьяковки.
Lenta.ru 00:02
Общество
Полиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия 11 апреля в 08:22
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Китайский рынок становится одним из самых процветающих и пестрых автомобильных площадок.
Лезги газет вчера в 14:33
Общество
Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину вывели из комы, но она все еще в реанимации
RuNews24.ru вчера в 12:53
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ вчера в 09:47
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
Энергетика
Цены на нефть подскочили при открытии торгов в понедельник на 4,4%
Торги на мировом товарном рынке открылись в понедельник утром резким ростом нефтяных котировок.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском вчера в 20:37
Игры
Игроки разочарованы дорожной картой Resident Evil Resistance
Городской портал Новый Нижний вчера в 10:00
Общество
ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса
«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».
РБК вчера в 11:29
Футбол
Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции
Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.
Vprognoze.ru вчера в 11:55
Общество
Названы самые криминальные российские регионы
В МВД назвали наиболее криминальные российские регионы за январь — февраль 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:33
Происшествия
В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
REGNUM вчера в 04:33
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Культура
Новая серия мультфильма «Маша и медведь» будет посвящена самоизоляции
На будущей неделе выйдет новый эпизод мультсериала «Маша и Медведь».
Inc-news.ru 11 апреля в 14:58