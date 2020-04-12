Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Читать в источнике
Комментировать465

Подробнее о событии

Михаил Крутихин: «Это смерть нефтяной отрасли. Сотни тысяч людей окажутся без зарплат»

БИЗНЕС Online00:55

В Белом доме рассказали детали телефонного разговора Трампа и Путина

Известиявчера в 23:45

Лидеры России, США и Саудовской Аравии одобрили договоренности по сокращению добычи нефти

АБНвчера в 15:42

Трамп поблагодарил Путина за усилия по нормализации рынков энергоресурсов

Интерфаксвчера в 21:31

Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

РИА Новостивчера в 21:24

Трамп заявил Путину, что сокращение добычи нефти стабилизирует энергорынки

ТАССвчера в 21:54

В Белом доме рассказали детали телефонного разговора Трампа и Путина

RT на русскомвчера в 22:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Общество

Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье превысило 60

Диагноз "коронавирус" подтвердили еще у 14 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся в регионе выросло до 66 человек, сообщил в субботу губернатор Владимир Владимиров.
ТАСС 11 апреля в 01:39
109
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,8K
Происшествия

Дракой и уголовным делом закончился конфликт в магазине в Южно-Сахалинске

Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя.
АСТВ 00:39
Транспорт

Каршеринг «Яндекс.Драйв» временно приостановит работу в Москве

Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей, передает ТАСС.
Москва 24 вчера в 17:04
Энергетика

Глава РФПИ назвал возможный объем сокращений странами добычи нефти

Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года.
Известия 00:56
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
644
Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
8
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
81
Баскетбол

Первый баскетболист НБА с коронавирусом получил угрозы смерти

ProstoProSport вчера в 23:53
Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
1,9K
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»

Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости вчера в 01:30
14
Общество

Для водителей Кубани ввели «беспропускное окно»

«КИ» писали, что на Кубани до 18 апреля продлили карантин. Однако для жителей ввели некоторые послабления.
Краснодарские известия 11 апреля в 10:25
233
Общество

На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков

На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
189
Здоровье

Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной

В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 01:21
267
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru вчера в 10:14
Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
19
Происшествия

У скончавшейся 90-летней женщины в Саратове нашли коронавирус

Пациентка скончалась от сердечно-сосудистой патологии.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:31
Футбол

Сергей Ташуев: «Не смейтесь над чемпионатом Белоруссии, мы сами с огромными деньгами не выходим в евровесну»

Сравните, какие деньги вкладываются в российский футбол, а какие- в белорусский.
Спорт-Экспресс вчера в 06:05
Политика

Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
673
Здоровье

Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса

Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07
2K
Общество

Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским военным

В актовом зале гостиницы «Сан Марко», расположенной в Италии в городе Бергамо, собрались военные специалисты из России, оказывающие помощь итальянцам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:32
Общество

«Ромир»: 69% москвичей готовы жертвовать правами для борьбы с коронавирусом

Доля москвичей, готовых жертвовать правами для борьбы с коронавирусом, увеличилась на 9% по сравнению с мартом, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир».
Коммерсантъ 00:59
3
Армия и оружие

На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90

Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
108
Здоровье

Губернатор Кузбасса прокомментировал борьбу с коронавирусом

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв считает, что борьба с коронавирусом станет переломным моментом в развитии здравоохранения как в стране, так и в регионе.
Газета Кемерова 01:08
1
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
380
Общество

Коронавирус подозревают еще у четверых сахалинцев

Еще у четверых сахалинцев подозревают коронавирусную инфекцию. Информация поступила от оперативной рабочей группы правительства региона.
АСТВ вчера в 23:55
Здоровье

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
21
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о своей зарубежной недвижимости

News.ru 00:35
Экономика

Глава Забайкалья заявил, что выплат погорельцам в этом году не будет

Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к забайкальцам с разъяснением о том, что из-за сложной финансовой ситуации в стране, в случае повторения событий 2019 года с природными пожарами, таких же выплат погорельцам ждать не надо.
Московский Комсомолец Чита 00:32
1
Общество

Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе

В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
43
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное