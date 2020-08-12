Общество
Вечерний курьерТрамп поблагодарил РФ за ее вклад в американскую энергетику
В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики, передает ТАСС.
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Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.ТАССвчера в 22:27
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Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти
Комсомольская правдавчера в 23:26
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Футбол
«Барселона» объявила об обнаружении коронавируса у одного игрока клуба
Один из футболистов "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте испанского клуба.
РИА Новости 05:35
Общество
Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы
Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБК вчера в 08:01
Происшествия
Михаила Ефремова из суда доставили в реанимацию Боткинской больницы
Ранее сегодня поддержать Ефремова к зданию суда пришел музыкант Никита Джигурда.
MOS.news вчера в 10:06
Политика
Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения» Белоруссии
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения».
РБК 06:35
Общество
Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге
Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей 02:34
Происшествия
В Бресте милиция открывала огонь на поражение
Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение.
РИА Новости 07:18
Наука
Ожирение увеличивает риск рака груди
UfaTime.ru 01:06
Политика
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:46
Происшествия
Певица Валентина Легкоступова лежит в реанимации с отеком мозга
Артистка попала в больницу еще 8 августа. Сейчас она после трепанации черепа находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:56
Общество
Партнер «Газпрома» предположил закрытие проекта «Северный поток-2»
В компании Uniper, базирующейся в немецком Дюссельдорфе и являющейся одним из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2», заявили, что вполне велика вероятность, что трубопровод так и не будет достроен.
Anews вчера в 05:50
Общество
Назван формат обучения в школах России с 1 сентября 2020 года
Занятия в школах страны 1 сентября 2020 года начнутся в очной форме. Об этом сообщило агентство ТАСС.
SM News 07:28
Общество
Росгвардия готовит назначения 24 генералов
По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Известия вчера в 18:45
Наука
Новый материал для машиностроения создали в России
РИА Новости 02:00
Политика
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 04:03
Общество
В России предлагается изменить систему начисления зарплат бюджетникам
На совещании о реформировании системы оплаты труда бюджетников секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил изменить систему начисления зарплаты бюджетникам, а именно врачам, учителям, работникам сферы культуры, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 00:20
Общество
Олимпийскую чемпионку Домрачеву осудили за слова о протестах в Белоруссии
Четырехкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Дарью Домрачеву осудили в Instagram за пост о протестах после выборов президента страны.
Lenta.ru 06:51
Происшествия
Волгоградские полицейские раскрыли убийство жителя Саратова
Волгоград, 12 августа 2020, 11:51 — REGNUM Оперативники задержали в Ростовской области мужчину, которого подозревают в убийстве жителя Саратова.
REGNUM 04:51
Футбол
Гендиректор «Рубина» назвал VAR основной проблемой судейства в России
Ранее в матче 1-го тура чемпионата России «Рубин» проиграл «Локомотиву» (0:2). Позднее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий призвал отстранить от работы судью матча с «железнодорожниками».
Metaratings 06:15
Политика
Казахстан с 17 августа возобновляет полеты в РФ
Казахстан с 17 августа возобновляет международные полеты в некоторые страны, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Интерфакс 07:24
Общество
В Китае снова обнаружили коронавирус
Reuters добавляет, что днем ранее в восточной провинции Шаньдун на упаковке импортных замороженных морепродуктов также обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 07:25
Общество
Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч
Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru 05:56
Армия и оружие
Минобороны подпишет контракты на поставку самолетов Су-30СМ2 и Як-130
Известия 05:36
Футбол
Роман Широков извинился за избиение арбитра
Вечерняя Москва вчера в 03:12
Технологии
«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»
«Мегафон» запустил новое решение для рынка онлайн-коммерции – «Мобильный ID».
CNews 04:02
Общество
Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
РИА Новости вчера в 20:59
Общество
Названы условия получения прибавки к пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) назвал условия получения прибавки к пенсии в 2020 году. Они перечислены в сообщении на сайте организации.
Lenta.ru 06:49
Политика
Глава литовского МИД анонсировал выступление Тихановской
Глава литовского МИД Линас Линкявичюс рассказал, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, готовится к выступлению.
Аргументы и Факты 05:21
Шоу-бизнес
Глюкоза впервые прокомментировала 3-летний запрет на въезд в Украину
RuNews24.ru вчера в 18:43