Трамп отметил роль Москвы и Эр-Рияда в сокращении добычи нефти
Смотрите также
Михаила Ефремова из суда доставили в реанимацию Боткинской больницы
Женщина чуть не попала в пасть акуле в собственный день рождения
В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Лукашенко призвал протестующих белорусов устроиться на работу
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Назван формат обучения в школах России с 1 сентября 2020 года
Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко
Сбежавший супруг лежащей в коме Легкоступовой задержан
Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян
AP: при сходе с рельсов поезда в Шотландии погиб человек
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Вице-адмирал назвал невозможным за 4–5 часов спасти экипаж «Курска»
Женщины в Минске устроили акцию против насилия на акциях протеста
В Беларуси все оппозиционные кандидаты обжаловали результаты выборов
Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя
РФС признал ошибкой назначение второго пенальти в ворота «Спартака»
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»
Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Титов объяснил падение прибыли бизнеса в России на фоне коронавируса
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы
Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Гильерме объяснил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Локо»
В суде над Соколовым рассказали о страшной находке в его квартире
Напомним, в мае вступило в силу соглашение стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июль 2020 года включительно. Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу на равные доли.В источнике
С чего всё началось
Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
Подробнее о событии