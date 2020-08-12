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Трамп поблагодарил РФ за ее вклад в американскую энергетику

В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Комсомольская правда23:26
Life.ru

«Мы спасли энергетику». Трамп высоко оценил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение мировой нефтедобычи

Life.ru23:46
Lenta.ru

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Lenta.ru23:43
Известия

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Известия00:40
REGNUM

Трамп оценил вклад РФ и Саудовской Аравии в спасение энергетики США

REGNUM22:58
РЕН ТВ

Трамп оценил вклад России в сокращение добычи нефти

РЕН ТВ22:50
ТАСС

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

ТАСС22:27

Аспирин может быть связан с ускоренным ростом раковых клеток

Американские и австралийские провели исследование и выяснили, что ацетилсалициловая кислота оказалась связана с ускоренным ростом раковых клеток у пожилых людей с предрасположенностью к онкологии.
Аспирин может быть связан с ускоренным ростом раковых клеток
МедиаПоток04:18
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Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что если выплат не хватит для улучшения положения бедных семей, то в следующем году возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума.
Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет
Городской ревизорвчера в 07:03
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В McLaren отказались от подачи апелляции

Срок подачи апелляции против решения FIA, принятого в прошлую пятницу по протесту Renault против Racing Point, истекает в среду утром, и вчера мы писали о том, что команда Ferrari подтвердила своё намерение затребовать для Racing Point более сурового наказания и предоставила все необходимые для этого документы.
F1news.ru03:07

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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