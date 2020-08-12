Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в улучшение состояния американской энергетики. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News во вторник, 11 августа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
Подробнее о событии
Известия

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Известия00:40
Life.ru

«Мы спасли энергетику». Трамп высоко оценил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение мировой нефтедобычи

Life.ru23:46
ТАСС

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

ТАСС22:27
Комсомольская правда

Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Комсомольская правда23:26
REGNUM

Трамп оценил вклад РФ и Саудовской Аравии в спасение энергетики США

REGNUM22:58
РЕН ТВ

Трамп оценил вклад России в сокращение добычи нефти

РЕН ТВ22:50
Lenta.ru

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Lenta.ru23:43

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
137

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета9 августа в 23:00
120

В Москве 1088 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

Ещё 1088 пациентов вылечились в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего врачи вылечили более 192,6 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:13
682