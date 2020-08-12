Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику
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Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в улучшение состояния американской энергетики. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News во вторник, 11 августа.В источнике
С чего всё началось
Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
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