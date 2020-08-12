Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику
Смотрите также
В Белоруссии на фоне протестов запретили торговлю пиротехникой
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
Россиян задержали по делу о массовых беспорядках в Минске
Xiaomi представила юбилейный смартфон Mi 10 Ultra
ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
ОМОН начал разгонять людей в Минске с места гибели протестующего
В Минске задержан подозреваемый в организации массовых беспорядков
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
В Минздраве рассказали о запретах в день вакцинации от коронавируса
В Минске восстановили работу соцсетей и мобильного интернета
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
Певица Валентина Легкоступова лежит в реанимации с отеком мозга
ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса
В Минске восстановили работу соцсетей и мобильного интернета
Россиян задержали по делу о массовых беспорядках в Минске
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Рост цен на авиакеросин зафиксировали в России
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в улучшение состояния американской энергетики. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News во вторник, 11 августа.В источнике
С чего всё началось
Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
Подробнее о событии