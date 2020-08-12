Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику
Смотрите также
Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении саратовца в Волгограде
Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Ефремов пропал из Боткинской больницы
МВД Белоруссии: один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке
В Москве магазины оштрафовали на 450 млн руб. за отсутствие масок
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Минобороны подпишет контракты на поставку самолетов Су-30СМ2 и Як-130
Газета Liberation поместила на обложку Путина в костюме Бонда
Во время беспорядков в Минске госпитализирован 51 человек
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тыс. долларов
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
Geely сертифицировала в России новый кроссовер Geely Tugella
Истребитель МиГ-31 приземлился с поврежденным колесом в Перми
В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч
Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке
В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы
Ефремов пропал из Боткинской больницы
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в улучшение состояния американской энергетики. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News во вторник, 11 августа.В источнике
С чего всё началось
Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
Подробнее о событии