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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в улучшение состояния американской энергетики.В источнике
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REGNUM

Трамп оценил вклад РФ и Саудовской Аравии в спасение энергетики США

REGNUM22:58
Life.ru

«Мы спасли энергетику». Трамп высоко оценил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение мировой нефтедобычи

Life.ru23:46
Lenta.ru

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Lenta.ru23:43
Комсомольская правда

Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Комсомольская правда23:26
Известия

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Известия00:40
РЕН ТВ

Трамп оценил вклад России в сокращение добычи нефти

РЕН ТВ22:50
ТАСС

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

ТАСС22:27

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин на онлайновом совещании с Правительством РФ о подготовке образовательных организаций к началу нового учебного года объявил о регистрации в стране первой вакцины против коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Общероссийский Народный Фронтвчера в 09:33
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Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова может повлиять на приговор

Адвокат Александр Почуев заявил, что состояние здоровья актёра Михаила Ефремова может отразиться на исполнении приговора, поскольку это является аргументом, который учитывается при назначении наказания.
News.ru19:45
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Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
REGNUM23:42
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Шойгу и Кобзев обсудят восстановление в Иркутске Суворовского училища

Иркутск, 12 августа 2020, 08:15 — REGNUM Вопросы, связанные с возможностью восстановления в Иркутске Суворовского училища, обсудят министр обороны России Сергей Шойгу и врио главы Иркутской области Игорь Кобзев в ходе визита главы российского оборонного ведомства в Иркутск.
REGNUM01:15
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