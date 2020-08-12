Во Владивостоке оштрафовали водителя Lexus за облитых водой пешеходов

Хулигана на Lexus, который намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, оштрафовали на 80 тысяч рублей, сообщает управление МВД по Приморскому краю.