Суд в США постановил считать водителей Uber полноправными сотрудниками

Ранее компании считали своих водителей независимыми подрядчиками, теперь, по предписанию суда, Uber и Lyft должны считать свои водителей полноправными сотрудниками компаний со всеми вытекающими последствиями: работодатель вынужден будет предоставлять водителям все полагающиеся по закону выплаты, в частности за сверхурочную работу и больничные.