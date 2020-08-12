Промсвязьбанк (ПСБ), опорный банк для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, может ликвидировать дочернюю компанию ПСБ-Форекс, осуществляющую деятельность форекс-дилера.
Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Американский сенатор Эдвард Марки представил в конгресс проект резолюции, в котором призвал Вашингтон незамедлительно продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией без включения Китая.
Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ) разрабатывает новое семейство многоцелевых высокооборотных дизельных двигателей, которые планируется применять на железнодорожном транспорте, в большегрузных автомобилях и судостроении.
Ранее компании считали своих водителей независимыми подрядчиками, теперь, по предписанию суда, Uber и Lyft должны считать свои водителей полноправными сотрудниками компаний со всеми вытекающими последствиями: работодатель вынужден будет предоставлять водителям все полагающиеся по закону выплаты, в частности за сверхурочную работу и больничные.
Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.