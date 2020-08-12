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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в улучшение состояния американской энергетики.В источнике
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REGNUM

Трамп оценил вклад РФ и Саудовской Аравии в спасение энергетики США

REGNUM22:58
ИА Красная Весна

Трамп отметил роль Москвы и Эр-Рияда в сокращении добычи нефти

ИА Красная Весна23:34
Комсомольская правда

Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Комсомольская правда23:26
Lenta.ru

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Lenta.ru23:43
РЕН ТВ

Трамп оценил вклад России в сокращение добычи нефти

РЕН ТВ22:50
ТАСС

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

ТАСС22:27

«Ъ»: Промсвязьбанк может ликвидировать направление по форексу

Промсвязьбанк (ПСБ), опорный банк для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, может ликвидировать дочернюю компанию ПСБ-Форекс, осуществляющую деятельность форекс-дилера.
ТАСС00:05

СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках

Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках
Известия23:53
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В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая

Американский сенатор Эдвард Марки представил в конгресс проект резолюции, в котором призвал Вашингтон незамедлительно продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией без включения Китая.
RT на русском23:30

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости22:44
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В России впервые появится «цифровой двойник» дизельного двигателя

Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ) разрабатывает новое семейство многоцелевых высокооборотных дизельных двигателей, которые планируется применять на железнодорожном транспорте, в большегрузных автомобилях и судостроении.
ТАСС Наука вчера в 11:05

Суд в США постановил считать водителей Uber полноправными сотрудниками

Ранее компании считали своих водителей независимыми подрядчиками, теперь, по предписанию суда, Uber и Lyft должны считать свои водителей полноправными сотрудниками компаний со всеми вытекающими последствиями: работодатель вынужден будет предоставлять водителям все полагающиеся по закону выплаты, в частности за сверхурочную работу и больничные.
Солидарностьвчера в 11:07
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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