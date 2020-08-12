Трамп поблагодарил РФ за ее вклад в американскую энергетику
Смотрите также
В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
Врачи не выявили осложнений у попавшего в больницу Ефремова
Гергиев выступил против вестибюля метро около Мариинского театра
В Пермском крае за сутки выявили 68 случаев коронавируса
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области
Xiaomi выпустила прозрачный телевизор
Шесть корветов закажет Минобороны на Амурском судостроительном заводе
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Составлен список фильмов с реальными сценами секса
В США усомнились в эффективности российской вакцины от коронавируса
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Рубин — Локомотив 0:2
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
В Белоруссии на фоне протестов запретили торговлю пиротехникой
ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Xiaomi выпустила прозрачный телевизор
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Ефремов пропал из Боткинской больницы
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
Подробнее о событии