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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса

Президент США Дональд Трамп объявил, что предпринял ряд мер по поддержанию экономики страны в обход Конгресса. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год", - сказал Трамп на пресс-конференции.В источнике
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Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
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Трамп принял новый пакет мер поддержки экономики в обход Конгресса

Экономика сегодня23:32
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Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

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Трамп распорядился приостановить выплаты налога с зарплат до конца года

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Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

Силовики этой ночью пришли с обысками к участникам «бессрочного протеста»

Полиция нагрянула сразу по двум адресам: в Москве сотрудники отдела дознания пришли к Ивану Воробьевскому, в Подмосковье – к Ольге Мисик, где также находился другой активист Игорь Башимов.
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Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозу для организма.
Lenta.ru00:32
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В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

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Комсомольская правдавчера в 16:29
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МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUMвчера в 09:00
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