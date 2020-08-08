Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса
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Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
Президент США Дональд Трамп объявил, что предпринял ряд мер по поддержанию экономики страны в обход Конгресса. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год", - сказал Трамп на пресс-конференции.В источнике
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