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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп поддержал остановку «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы остановку строительства «Северного потока-2».В источнике
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Интерфакс

Трамп поддержал идею отказа от «Северного потока 2» после инцидента с Навальным

Интерфакс14:31
ТАСС

Трамп заявил, что поддержал бы остановку «Северного потока - 2» из-за ситуации с Навальным

ТАСС15:04
РИА Новости

Трамп поддержал остановку проекта «Северного потока — 2»

РИА Новости14:48
РБК

Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за отравления Навального

РБК14:36
Коммерсантъ

Трамп высказался в поддержку закрытия «Северного потока-2» из-за отравления Навального

Коммерсантъ15:08
Lenta.ru

Трамп поддержал остановку «Северного потока-2»

Lenta.ru14:29
RT на русском

Трамп поддержал идею остановки «Северного потока — 2»

RT на русском14:28

Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфорос07:11
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газета11:44
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