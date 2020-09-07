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Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от проекта «Северного потока-2» из-за ситуации, связанной с отравлением Алексея Навального. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на заявление Трампа на пресс-конференции, запись которой доступна в Twitter-аккаунте Белого дома.В источнике
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Коммерсантъ

Трамп высказался за закрытие «Северного потока-2» из-за случившегося с Навальным

Коммерсантъвчера в 15:08
ТАСС

Трамп заявил, что поддержал бы остановку «Северного потока - 2» из-за ситуации с Навальным

ТАССвчера в 15:04
RT на русском

Трамп поддержал идею остановки «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 14:28
РБК

Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за отравления Навального

РБКвчера в 14:36
Интерфакс

Трамп поддержал идею отказа от «Северного потока 2» после инцидента с Навальным

Интерфаксвчера в 14:31
Lenta.ru

Трамп поддержал остановку «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 14:29
РИА Новости

Трамп поддержал остановку «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 14:48

Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес
Ведомостивчера в 10:19
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости17:05
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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В Республике Алтай резко подскочило число зараженных коронавирусом

Общее число инфицированных достигло 2364 За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в регионе – 2364, сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ21:53
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Шесть случаев коронавируса выявили в техникуме на Алтае

Коронавирус в Алтайском крае с началом учебного года начали выявлять в учебных заведениях, в частности, три случая выявлено в школе искусств в Барнауле и шесть в колледже кинологии и предпринимательства.
ТАССвчера в 06:26
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Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального

Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило об окончании проверки по факту экстренной госпитализации Алексея Навального после вылета из аэропорта Богашево.
Российская газетавчера в 09:08
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Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
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