Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от проекта «Северного потока-2» из-за ситуации, связанной с отравлением Алексея Навального. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на заявление Трампа на пресс-конференции, запись которой доступна в Twitter-аккаунте Белого дома.В источнике
Подробнее о событии
Трамп высказался за закрытие «Северного потока-2» из-за случившегося с Навальным
Коммерсантъвчера в 15:08
Трамп поддержал идею отказа от «Северного потока 2» после инцидента с Навальным
Интерфаксвчера в 14:31