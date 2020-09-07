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Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от проекта «Северного потока-2» из-за ситуации, связанной с отравлением Алексея Навального. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на заявление Трампа на пресс-конференции, запись которой доступна в Twitter-аккаунте Белого дома.В источнике
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Коммерсантъ

Трамп высказался за закрытие «Северного потока-2» из-за случившегося с Навальным

Коммерсантъвчера в 15:08
ТАСС

Трамп заявил, что поддержал бы остановку «Северного потока - 2» из-за ситуации с Навальным

ТАССвчера в 15:04
Lenta.ru

Трамп поддержал остановку «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 14:29
РБК

Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за отравления Навального

РБКвчера в 14:36
Интерфакс

Трамп поддержал идею отказа от «Северного потока 2» после инцидента с Навальным

Интерфаксвчера в 14:31
РИА Новости

Трамп поддержал остановку «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 14:48
RT на русском

Трамп поддержал идею остановки «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 14:28

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
РИА Новости01:33
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
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Полковник Чмутин предупредил США о появлении в РФ «поездов-призраков»

Полковник Юрий Чмутин заявил, что выход США из двух договоров по контролю количества наступательного вооружения подталкивает Россию к поиску решений, которые минимизируют риски военного характера.
ФАН5 сентября в 07:49
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В бундестаге назвали возможную остановку «Северного потока — 2» ошибкой

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что остановка "Северного потока — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным повлечет за собой прекращение энергетического сотрудничества Германии с Россией, что будет большой ошибкой.
РИА Новости00:52

В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
RT на русском01:08
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В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
RT на русскомвчера в 14:10
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Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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