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Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от проекта «Северного потока-2» из-за ситуации, связанной с отравлением Алексея Навального. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на заявление Трампа на пресс-конференции, запись которой доступна в Twitter-аккаунте Белого дома.В источнике
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Коммерсантъ

Трамп высказался за закрытие «Северного потока-2» из-за случившегося с Навальным

Коммерсантъвчера в 15:08
ТАСС

Трамп заявил, что поддержал бы остановку «Северного потока - 2» из-за ситуации с Навальным

ТАССвчера в 15:04
РИА Новости

Трамп поддержал остановку «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 14:48
РБК

Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за отравления Навального

РБКвчера в 14:36
Интерфакс

Трамп поддержал идею отказа от «Северного потока 2» после инцидента с Навальным

Интерфаксвчера в 14:31
Lenta.ru

Трамп поддержал остановку «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 14:29
RT на русском

Трамп поддержал идею остановки «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 14:28

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
1,5K

Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
REGNUM03:15
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В Екатеринбурге новостройки дорожают быстрее вторички

Новостройки дорожают быстрее, чем вторичка Проектное финансирование, эскроу-счета и пандемия коронавируса привели к тому, что количество сделок с недвижимостью резко сократилось, рассказала президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.
Екатеринбург Онлайн02:38
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В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
RT на русском01:08
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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ruвчера в 06:59
1,6K

«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное дело6 сентября в 05:53
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